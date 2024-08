Először beszélt az Alpine-nál rá váró „nagy feladatról” az új csapatfőnökük

A 36 éves brit eddig a Hitech-istálló főnökeként tevékenykedett a különböző juniorszériákban, beleértve a Formula 2-t és Formula 3-at is, a holland hétvégétől kezdve azonban már az Alpine-nál látta el új feladatait, miután Flavio Briatorénak és a márka vezetésének rá esett a választása.

Mivel ő maga is versenyző volt korábban, és már a csapatvezetés terén is egészen tapasztaltnak mondható, így magas elvárások vannak Oakesszal szemben, kinek először is mindenképpen meg kéne erősítenie az Alpine státuszát a középmezőnyben, hiszen jelenleg csak a nyolcadik helyet foglalják el a konstruktőri tabellán 13 szerzett ponttal.

A tavaly gyűjtött 120 pontjukhoz képest ez az idény drámai visszaesést hozott a csapatnak, bár az év kezdete óta így is sokat léptek előre, és mostanra legalább már harcban tudnak lenni a pontszerzésért. Zandvoortban, Oakes első éles bevetésén, Pierre Gasly egy értékes kilencedik helyet szerzett a franciáknak, miközben Esteban Ocon 15. lett.

„Alapvetően tudjuk, mi történt korábban. Egyértelműen van némi kétség, hiszen nagy feladatról van szó, de én már most szeretem Enstone-t. Amikor körbesétálsz a gyárban, részese akarsz lenni az egésznek, vezetni akarod a csapatot” – nyilatkozta a Sky F1-nek Oakes Hollandiában.

„Számomra most már nincsenek kérdőjelek. Mindenki álma, hogy F1-es csapatot irányítson. Én szerencsés vagyok, hogy ezt már fiatalon megtehetem, amivel kapcsolatban mindenki emlékeztet engem, szóval csak semmi nyomás.”

„Nyilván sok mindent kell megtanulni, felmérni, és sokkal többen is dolgoznak itt. Nagy felelősség vezetni Enstone-t, de valójában mégis ugyanolyan. Van egy versenyautód, a csapatnak pedig össze kell dolgoznia. Ezek mind normális és megszokott dolgok.”

Oakes közel 12 hónapon belül már a harmadik csapatfőnöke az Alpine-nak, és a közelmúltban több másik, fontos személycsere is történt az istállónál. Briatore júniusi visszatérésével nagyon mozgalmassá vált náluk az élet.

„A múlt az már a múlt. Az elmúlt pár évben voltak olyan dolgok, melyeket jól csináltunk, és voltak olyanok, melyeket kevésbé. Látható volt az év elején is, hogy az autó nem azt hozta, amit kellett volna. Jövőre remélhetőleg jobb lehet a kezdés.”

Oakes ugyan még csak most vette át az irányítást a csapatnál, de azóta már kinevezte Jack Doohant Esteban Ocon jövő évi utódjának. „Idén a szimulátorban és a versenypályán is keményen dolgozott. Szerintem büszkék lehetünk arra, hogy egy fiatal versenyzőt hoztunk fel a szervezeten belülről. Remek párost fognak alkotni, mert Pierre tapasztalt, Jack pedig éhes. Ez az egész így természetes és így van értelme.”

Doohan azonban nem a csapat első számú választása volt 2025-re, amit ő maga nehezen is tudott elfogadni.