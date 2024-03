Előrehaladott tárgyalásokat folytat a rivális F1-es csapattal Adrian Newey – német sajtó

A csapatfőnök Christian Horner körüli botrány miatt sokat lehet hallani arról, hogy több kulcsember is elhagyhatja a Red Bullt, köztük a sztártervező Adrian Newey is, aki 2006 óta áll az istálló alkalmazásában.

A német Bild pedig arról ír, hogy nemcsak hogy esély van Newey távozására, hanem a brit szakember már előrehaladott tárgyalásokat is folytat a Scuderiával – később az olasz fuonoanalisitecnica is hasonlóról számolt be.

Newey már korábban elmondta, hogy szívesen dolgozna együtt Lewis Hamiltonnal, ahogy korábban a Ferrarihoz való igazolás is vonzotta – akkor végül nem hagyta el a Milton Keynes-i istállót.

Eközben Verstappen minden korábbinál egyértelműbb kijelentést tett a jövőjéről, míg veszélyben Bottas jövője, a német sajtó szerint már 2024-re ki akarták tenni.