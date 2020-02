ÉLŐBEN a Ferrari F1-es bemutatója: 18:30 (LIVE)

Nem létezik nagyobb és sikeresebb csapat a Ferrarinál a Forma-1-ben, és ez valószínűleg így is marad. Az olaszok az 1950-es indulás óta minden évben képviseltették magukat, és számos nagy győzelem fűződik a nevükhöz.

Még több F1 hír: A Ferrari nem engedte a tesztfotók elkészítését

A Scuderia Ferrari azonban 2007 óta nem ünnepelhetett egyéni címet. Akkor Kimi Räikkönen ért fel a csúcsra, rögtön az első ferraris idényében. Felipe Massa 2008-ban pár másodpercig bajnoknak érezhette magát, míg Fernando Alonso 2010-ben és 2012-ben maradt le az első helyről.

Azóta igazán csak egyszer lehettek a tűz közelében, még 2018-ban, de Sebastian Vettel és a csapat hibái sokba kerültek. Ez azonban már a múlt, és mindenki arra koncentrál az olaszoknál, hogy egy nagyon erős lendületet vegyenek az év elején.

Erre szükségük is lesz, mert a Mercedes általában az idény első felében húzza be a címeit. Most azonban nem lesz könnyű dolguk a Red Bull-Honda és a Ferrari miatt sem. Legalábbis papíron, mert sosem tudhatjuk.

Atmosphere Fotó készítője: Motorsport.com

Charles Leclerc nagyon jó alapot jelenthet, akárcsak Vettel, ha nem vét annyi hibát, és az időmérőn feljebb kapcsol, mert az év második felében a monacói nem sok esélyt adott neki. A német világbajnokot azonban nem szabad leírnunk.

Tavaly SF90 névre „hallgatott” a maranellóiak autója, idén pedig azért kaphatja meg a hírek szerint az SF1000 nevet, mivel az olasz istálló idén fogja teljesíteni az 1000. versenyét a Forma-1-ben, ami nagyon különleges.

A Ferrari a többi csapattal ellentétben nem egymás utáni számokkal látja el autóit évről évre, mint például a Red Bull (RB14, RB15, RB16) vagy a Mercedes (W09, W10, W11), hanem általában keres egy évfordulót, amelyre hivatkozik az autó kódjelét illetően.

Most pedig koncentráljunk a 18 óra 30 perckor kezdődő Ferrari-bemutatóra, amit az alább található videó segítségével ÉLŐBEN követhettek figyelemmel. A nagy eseményről természetesen minden formában be fogunk számolni.