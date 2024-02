Előállt frissített 2024-es erősorrendjével az F1 riportere

Egyáltalán nem megszokott dolog, hogy valaki már az első tesztnap végén megtippelje az erősorrendet a Forma-1-ben, az F1 riportere, Will Buxton azonban mégis így tett, és a két legbiztonságosabb tipp mellett – első a Red Bull, utolsó a Haas – egy bátor tippel is előállt.

Buxton csak a hatodik helyre tette a Mercedest, míg az AlphaTauriból átalakuló RB-t az ötödik helyre várta.

A harmadik tesztnap elején pedig az F1TV-ben beszélt arról, hogy most hogyan látja az erőviszonyokat. Túl sok helyen valóban nem változtatott: eddig a harmadik helyen nem tudott dönteni, most a Ferrarit erősebbnek tartja az Astonnál, míg a Mercedest most már az RB elé várja.

A teljes erősorrend-predikció alább tekinthető meg, eközben a harmadik tesztnapot itt követhetitek élőben

1. Red Bull 2. McLaren 3. Ferrari 4. Aston Martin 5. Mercedes 6. RB 7. Alpine 8. Sauber 9. Williams 10. Haas