Elmondta a Ferrari, miért küldik a Haashoz egyik főtervezőjüket

Simone Resta tavaly novemberben tért vissza az Alfa Romeótól a Ferrarihoz, de 2021-ben ismét távozik, a csapat fiatalját, Mick Schumachert a Haashoz, akik szintén a Ferrari motorjait használják. Mint Mattia Binotto csapatfőnök elmondta, ez is a 2021-től életbe lépő költségvetési plafon eredménye:

„Mindenképpen előre kellett tekintenünk, mert változnak a szabályok. A költségvetési korlátozások miatt a csapat működését hatékonyabbá kell tennünk. Ennek érdekében meg kell változtatni a felépítést, ennek az egyik lépése a mostani.”

Binotto elmondta, Restának „fontos szerepe” lesz a Haasnál és arra is utalt, ennél is több szakemberük mehet át az amerikai csapathoz a későbbiekben. Értesülések szerint ez a taktika azt is jelenti, hogy a Ferrari mégsem indul az IndyCarban korábbi tervükkel ellentétben.

„Megbeszéltük a terveinket az IndyCar vezetőségével és arra jutottunk, hogy a közeljövőben nem valósítjuk meg őket. Hogy miért? Azért is, mert komoly befektetésre lenne szükség, de elsősorban azért, mert a Forma-1-ben nyújtott teljesítményünkre összpontosítunk. A tárgyalások folytatódnak, de most már a távoli jövőről beszélünk.”

