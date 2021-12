Ellenség a láthatáron – Verstappennek nagyon óvatosnak kell lennie Abu Dhabiban

Ennek oka pedig az, hogy Abu Dhabiban a sportfelügyelők között ismét jelen lesz egy olyan személy, aki már nem egyszer osztott ki büntetést a hollandnak pályafutása során. A kérdéses steward pedig Garry Connelly.

A korábbi ausztrál raliversenyző nem túlzottan nagy rajongója Verstappennek, és már több olyan esetnél is jelen volt, ahol a Red Bull pilótáját büntették. Legutóbb például múlt héten, Szaúd-Arábiában is, ahol Verstappen két időbüntetést is kapott a Lewis Hamilton elleni incidensek miatt.

A 2017-es Amerikai Nagydíjon Connelly szintén jelen volt, amikor Verstappen az utolsó körben a pályán kívül előzte meg Kimi Räikkönent a dobogós helyért, amelyet aztán még a ceremónia előtt elvettek tőle.

A 2016-os Japán Nagydíj pedig egy újabb példa. „Akkor Connelly meg akarta büntetni Verstappent egy Hamilton elleni incidensért a sikánban, de a többi sportfelügyelő nem tartotta ezt szükségesnek. Connelly ezek után elment a Mercedeshez, és azt javasolta nekik, hogy tegyenek fellebbezést” – írja Het Belang van Limburg.

„Toto Wolff, aki már a repülőn ült, végül visszavonta a fellebbezést, még mielőtt azzal foglalkoztak volna.” Látszólag tehát Connelly nem Verstappen legnagyobb rajongója, így talán a hollandnak valóban figyelnie kell, hogy ne menjen bele semmilyen kétes manőverbe ezen a hétvégén.

