Elkezdődött a tesztelés, pályán a Red Bull radikális autója is (galéria)

Ez pedig tökéletes alkalom arra, hogy elhozzuk nektek az első képgalériát is, hiszen most már az istállók sem rejtegethetnek mindent. Annak az időszaknak már vége, így pedig a fotósok munkához is láttak.

Először nézhetjük meg a Red Bull radikálisnak mondható versenygépét teljes valójában, miközben nem érdemes megfeledkezni a többiekről sem. Pályán van George Russell a Mercedesszel, Fernando Alonso az Alpine-nal, vagy éppen Charles Leclerc a Ferrarival.

Az Alfa Romeo eközben továbbra is álcafestéssel köröz, mivel nekik hivatalosan február 27-én lesz a bemutatójuk, de addigra már elég sok részletet fogunk megtudni a C42-es modelljükről.

A három tesztnap során folyamatosan szövegesen közvetítjük az eseményeket, hogy ne maradjatok le semmiről, így természetesen azt is érdemes követni, ha kíváncsiak vagytok a legfrissebb információkra.

Ők tesztelnek Barcelonában