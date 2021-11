„Elkezd téged felemészteni belülről” – Bottas a mercedeses időszaka nehézségeiről beszélt

A finn versenyző a Williamstől érkezett a csillagosokhoz Nico Rosberg váratlan visszavonulása után, és segített a Mercedesnek négy egymást követő konstruktőri címet nyerni, miközben ő maga tíz győzelmet, 56 dobogót és 19 pole pozíciót szerzett.

Most még négy versenye van hátra, hogy ezeket gyarapítsa, utána viszont egy teljesen új fejezet veszi kezdetét a karrierjében. Az most már biztos, hogy úgy fog távozni a németektől, hogy az ott töltött öt idénye alatt egyszer sem tudta megszorongatni Lewis Hamiltont egy teljes éven át, legfeljebb egy-egy versenyhétvégén.

Bottas ennek ellenére büszkén tekint vissza az elmúlt időszakra, mert úgy érzi, ő megpróbálta a tőle telhetőt. „Büszke vagyok, miközben tudom, hogy egy másik istállóhoz megyek. Volt azonban időm reflektálni olykor a helyzetemre, mert elég különleges dolgokat értünk el együtt.”

„Most négyszeres bajnokok vagyunk, remélhetőleg ötszörösek leszünk, és ehhez két jó pilótára van szükség. Ha pedig megnézünk engem és Lewist… azt a sok pontot, győzelmet és dobogót, amelyet együtt szereztünk, számomra nehéz megnevezni egy jobb csapatot. Tükörbe tudok nézni, mert tudom, hogy megpróbáltam, mindent beleadtam.”

Egy élcsapatnál versenyezni azonban folyamatos nyomással jár, Bottasnak pedig az évek során bőven kijutott ebből, főleg amiatt, hogy mindig csak a következő szezonra írtak vele alá, ezzel bizonyos szempontból sakkban tartva őt.

Ez a helyzet pedig saját elmondása szerint is bizonytalanságot és kellemetlen figyelemelterelést jelentett számára. „Nyilván megpróbálod meggyőzni magad, hogy nincs rád hatással, megpróbálod blokkolni a negatív gondolatokat, de amikor sok a szóbeszéd, ami az F1-ben könnyen előfordul, akkor az nyilván nem segít” – ismerte el Bottas.

„Van némi figyelemelterelés, de próbálod kizárni azt. Igen, volt néhány olyan helyzet, amikor nem voltam könnyű pozícióban a szerződésem és az extra pletykák miatt. Toto [Wolff, csapatfőnök] úgy gondolja, a nyomás jó számomra…”

„Ezzel egyet is értek, egy adott ideig jót is tud tenni, és többet tudsz kihozni magadból általa, de ha a szerződéseid miatt kilenc éven keresztül folyamatosan nyomás nehezedik a válladra a Forma–1-ben, akkor az elkezd téged felemészteni belülről.”

Jövőre azonban már az Alfa Romeónál, egy többéves szerződéssel a háta mögött mutathatja meg, hogy mit tud, de miután ennyi időt töltött el a mezőnyt korábban nagyon uraló alakulatnál, talán mégis fáj neki, hogy nem tudott nagyobb eredményeket elérni.

„Természetesen igen, mert végső soron már gyerekkorod óta arról álmodsz, hogy megnyered a bajnokságot. Ez vezérelt engem is, és ezért dolgoztam mindig is olyan keményen. Legyen szó bármiről is ebben a sportban, mindent azért csinálok: én akarok lenni a győztes.”

„Ilyen szempontból tehát kudarcnak élem meg, hogy nem tudtam ezt elérni a Mercedesszel. Ugyanakkor megpróbáltam és beleadtam mindent. Szóval ez most így alakult, legalábbis egyelőre.” Hogy az Alfánál lesz-e bármikor is esélye hasonló magasságokba törni, azt csak az idő fogja megmondani.

