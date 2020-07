Elkészült a McLaren kulisszák mögötti videós anyaga az Osztrák Nagydíjról

A Forma-1-ben nagyon gyorsan beindultak az események, és az Osztrák Nagydíj sok olyan pillanatot okozott, amire még egy ideig biztosan emlékezni fogunk. A hétvégén ismét futamot rendeznek az F1-ben, és a Red Bull Ringen, ami a Stájer Nagydíj nevet kapta.

Folytatódik a bajnokság, és a McLaren számára is, mely Lando Norris vezetésével rögtön dobogóval nyitott, ráadásul Carlos Sainz Jr. is sok pontot gyűjtött. Öröm volt látni, ahogy a McLaren önfeledten tombol a garázsban az eredmény miatt.

A csapat már tavaly is kiváló munkát végzett, és lehetséges, hogy idén növelni tudják a tétet a minden eddiginél szorosabb középmezőnyben. Az alapok megvannak ehhez, és 2021-ben is hasonló lehet a helyzet az alkatrészek befagyasztásával, miközben az erősebb Mercedes motorokra váltanak át, és Daniel Ricciardo is megérkezik.

Most azonban maradjunk ennél az évnél, és az első nagydíjnál, ahol Norris megszerezte az első F1-es dobogóját, sajnálatos módon nézők nélkül. A McLaren ezúttal is leforgatta a kulisszák mögötti videós anyagát, amit érdemes megnéznetek.

Remek felvételeket tartalmaz a videós anyag, így többek között a nagy örülést is láthatjuk. Tavaly Brazíliában már volt erre példa, amikor Sainz volt a szerencsés. Most ő volt az, aki gratulált a csapattársának a feledhetetlen pillanatok közben.