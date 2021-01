Elkerülhet az Orosz Nagydíj Szocsiból?

Már régóta pletykálják, hogy Szocsi elveszítheti Forma–1-es futamát, amely átköltözne Szentpétervárra. A kérdés csak az volt, hogy pontosan hová. Az új és modern Igora Drive lehet a befutó, miután a Hermann Tilke által tervezett aszfaltcsík kezdetben bekerült a MotoGP 2021-es tartalékos helyszínei közé.

Ugyan azóta már mégsem szerepel a legfrissebb MotoGP-programban, a pálya vezetői abban reménykednek, hogy jövőre már akár vendégül is láthatják a Forma–1-et. A négy kilométer hosszú vonalvezetés 16 kanyarból áll, és nagyjából 192 millió dollárba került a megépítése, állítja a SpeedWeek.com.

A pálya jövője azonban jelenleg a Doppingellenes Világszervezet (WADA) kezében van. 2019 decemberében a szervezet négy évre megtiltotta Oroszországnak, hogy komolyabb nemzetközi sporteseményeket rendezzenek, mivel felmerült a gyanú, hogy doppinggal kapcsolatos jelentéseket manipuláltak.

Oroszország emiatt nem is rendezhet, vehet részt, vagy jelentkezhet be egyetlen nemzetközi sportesemény megrendezésére sem ezen időszak alatt. Vannak azonban kivételek, például, ha egy rendezvény esetében már korábban megszületett a megállapodás. Ennek is köszönhetően mehetett el tavaly a mezőny Szocsiba.

A futam egy új helyszínre vitele azonban még okozhat egyéb problémákat is. Tilke legújabb kreálmánya eredetileg egy négy kilométeres aszfaltcsík volt, mielőtt meghosszabbították volna, hogy alkalmasabb legyen az F1 fogadására. Változtatásokra azonban még így is lesz szükség.

A SpeedWeek szerint a bokszokat és a médiaközpontot is nagyobbá kell tenni, valamint bizonyos helyeken a bukóterek is változtatást igényelnek, hogy minden megfeleljen a királykategória előírásainak.

