Elképesztően szigorú körülmények között nyithatott újra az AlphaTauri

A Forma-1-es szezon július 5-én fog elkezdődni Ausztriában, az előrehozott, és meghosszabbított kötelező gyárleállásoknak pedig hamarosan vége. Az angol, olasz, svájci gyárakban dolgozóknak nagyon szigorú feltételeknek kell megfelelnie, hogy lassítsák a koronavírus terjedését.

Ma nyitott ki az AlphaTauri faenzai gyára is, ahol az alkalmazottiakat egy „Tiszteletben tartom a távolságot” tábla fogadta.

A távolságtartási szabályok értelmében egyszerre csak limitált számú ember dolgozhat egyszerre, és a részlegeken a megszokott alkalmazottak kb. fele dolgozhat egyszerre. A csapat felosztotta a munkaidőt is, annak biztosítására, hogy minél kevesebb emberrel találkozzon valaki, amíg gyárban tartózkodik.

Minden gyárban tartózkodó embernek kötelező a maszkviselés, és a hazaindulásuk előtt is kötelezően lázat kell mérniük. Amennyiben bármilyen hőemelkedésre utaló jelet érzékelnek magukon, otthon kell maradniuk.

A gyárba belépéskor azonnal elvégeznek rajtuk egy gyorstesztet, és csak a negatívan visszaérkező teszt esetén kezdhetnek el dolgozni. Amennyiben pozitív a gyorsteszt, további vizsgálatokat végeznek el, hogy kiderítsék, biztonságosan tud-e dolgozni, vagy pedig haza kell-e küldeni egy 14 napos izolációra az embert.

A gyárat bőven felszerelték kézfertőtlenítőkkel, és az asztalokat műanyag plexivel szerelték fel amellett, hogy egymástól szellősebben helyezték el, hogy itt is távolságot tartsanak az emberek.

Ezek az intézkedések egésze addig életben lesznek, amíg a koronavírus-helyzet látványosan javulni fog, de erre már valószínűleg akkor lesz lehetőség, amikor az F1-es szezon már rég elkezdődött.

Jody Eggington, az AlphaTauri technikai igazgatója így nyilatkozott a múlthéten: „Jelenleg rengeteg „mi lesz ha” helyzet van a fejemben, amelyeket előbb utóbb bevezetünk, amikor elkezdünk dolgozni.”

„Továbbra is, hasonlóan az összes többi csapathoz, keményen fogunk dolgozni az autónak azokon a területein, amelyeken korábban is dolgozni akartunk, a helyzet most a lehető legkisebb késlekedésről szól, a meghosszabbított leállások miatt.”

