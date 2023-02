Elképesztő zajt csap a Red Bull F1-es gépe a legendás ausztrál pályán – videó

A jeles alkalom pedig a Bathurst 12 órás megbízhatósági futama volt, melyet most hétvégén tartanak a híres Mount Panorama versenypályán. A dimbes-dombos helyszín elképesztően látványos, tele van érdekesebbnél érdekesebb kanyarokkal, F1-es autó azonban nem sűrűn fordul meg rajta.

A Red Bull most azonban változtatott ezen, hiszen elvitték az RB7-est, melynek volánjánál az ausztrál pilótájuk, Liam Lawson ült. Egy ideig arról is szó volt, hogy Daniel Ricciardo vesz majd részt az eseményen, de neki pénteken New Yorkban volt jelenése az alakulat új autójának bemutatóján.

Lawson száguldásáról természetesen videó is készült, amelyet mindenképpen érdemes megnézni és persze meghallgatni is, főleg akkor, ha jobban szeretjük a V8-as erőforrások visítását, mint a mostani turbómotorokét.

A Red Bull pénteken New Yorkban tartotta a nagy bemutatóeseményét, melyen az RB19-ről is lehullt a lepel.