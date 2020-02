Elképesztő trükköt lepleztek le a Mercedes belső kamerás felvételei

A videókra egyként kaptak rá Twitteren az F1 technikai szekértői, és Craig Scarborough szerint a jelenlegi szabályoknak nincsen egy ilyen megoldásra vonatkozó részlete, így az egyelőre legális.

A megoldás lényege, hogy amikor a pilóta maga felé húzza a kormányt, az megváltoztatja a kormányoszlop helyzetét, és a felső tolórúdét is. Amint az a videón is látszik, a kerekek dőlésszöge is megváltozik ettől.

A cél ezzel, hogy az egyenesekben kisebb legyen a kerekek generálta légellenállás, és javítsa az autó végsebességét.

Az is látható, hogy amikor Hamilton elhagyta a boxutcát egy gombbal aktiválta a kormányon módot, ami a "Marker jelzést hozta fel a kormány kijelzőjén.

Lewis Hamilton és az első méterek a 2020-ra tervezett W11-es versenygéppel, ami a 7. világbajnoki címet jelentheti a brit rekorder és a német világbajnok csapat számára.