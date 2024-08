„Elképesztő sebesség, nyugodtság és gyors alkalmazkodóképesség – ez teszi különlegessé Antonellit

Erre próbálta megadni a választ az F2-es kommentátor, Alex Jacques, aki az F1 hivatalos oldalának beszélt arról, miért veszi körül már most ekkora aura az olasz tehetséget. Antonelli öt gokartbajnokságot nyert meg, és 13 éves korában már több F1-es alakulat is érdeklődött iránta.

Ő végül azonban a Mercedest választotta, akik minden támogatást megadtak neki, ennek pedig hamar meg is lett az eredménye. 2022-ben egyszerre lett bajnok a német és az olasz F4-es sorozatban, amire egy évvel korábban a jövőre már F1-ben vezető Oliver Bearman is képes volt.

Ezek az eredmények pedig azért is fontosak, mert egy fiatalnak meg kell mutatnia, hogy képes nagyon gyors, de mellette kiegyensúlyozott is lenni. 2023-ban aztán a FRECA-ban is bajnok tudott lenni Antonelli öt győzelemmel és 11 dobogós hellyel, de Jacques szerint volt két pillanat a szezonban, amely igazán megmutatta, mekkora tehetség is ő valójában.

Zandvoortban borzalmas időmérős körülmények között három kör alatt a nyolcadik helyről az elsőre küzdötte fel magát, ami nagyon komoly vezetői képességekről és kontrollról tett tanúbizonyságot. Anno Helmut Marko is egy hasonlóan elképesztő esős futam után döntötte el, hogy le kell igazolniuk Max Verstappent.

Antonelli nagyon nyugodt is a volánnál, amit az is bizonyított, hogy a FRECA szezonjában egy utolsó körös előzéssel tudta elhódítani a Premának a konstruktőri címet. Ezek után a Mercedes úgy döntött, az F3 kihagyásával rögtön az F2-be viszi tehetségét, ami ugyan nem példa nélküli, mégis szokatlan lépés.

Mindez pedig egyelőre még akár hibás döntésnek is bizonyulhatott, hiszen a Prema idei küszködése miatt Antonelli nem szállítja azokat a kiugró eredményeket, melyeket szinte mindenki várt tőle. Szerencsére az utóbbi időben azonban sokat javult a helyzete.

Ennek első jele a silverstone-i forduló volt, ahol Antonelli ismét esőben mutatta meg, mit tud, hiszen mindenkit maga mögött hagyott, miközben olykor körönként egy másodpercet vert a riválisokra. Két héttel később aztán Magyarországon is megismételte ezt az eredményt, mindezt ráadásul egy szombati csalódás után, ami megint csak megmutatta, hogy Antonelli gyorsan tanul.

Ezek egyértelműen nagyszerű pillanatok voltak, de csupán kis jelzései annak, mire is lehet képes valójában, ha minden összeáll számára. Annak kapcsán azonban még maga Antonelli sem volt biztos, hogy készen áll-e a Forma–1-re. Szerencséjére viszont úgy tűnik, Toto Wolff, a Mercedes csapatvezetője nagyon is hisz benne.

Az osztrák pedig mindenképpen elkerülné azt a hibát, amit akkor követett el, amikor 2014-ben nem csapott le Verstappenre, hiszen a holland azóta óriási karriert futott be, és nemsokára négyszeres világbajnokká válhat.

Bár azt nem tudni, Antonelliben is van-e ennyi, de Wolff semmi pénzért nem eresztené tehetségét, és ha ehhez az kell, hogy már jövőre F1-es ülést adjon neki, akkor az minden bizonnyal be fog következni. Felkészülés gyanánt pedig régebbi F1-es autókkal tesztelhet több különböző pályán, és a hírek szerint egyelőre nagyon is jól megy neki.

Ez pedig szinte már elvárás vele szemben, hiszen ilyen múlttal az F1-ben is óriási figyelem hárul majd rá, és a Mercedesnél nem lehet „tanulóéve” vagy „átmeneti” éve anélkül, hogy egyautós csapattá válnának. A teszten nyert adatoknak ezért azt kell mutatniuk, hogy Antonelli már a szezon elejétől képes lesz felvenni a versenyt a többiekkel.

Az elképesztő nyers sebessége, a hideg feje és a gyors alkalmazkodóképessége révén a Mercedes úgy véli, Kimi Antonelli F1-es világbajnok lehet, amennyiben pedig megadják neki a lehetőséget, akkor ezt előbb-utóbb bizonyítani is fogja, vélekedik Alex Jacques.

A korábbi csapatvezető, Günther Steiner szerint eközben Wolffnak is köszönhető, hogy Antonelli ennyire higgadtan kezeli a rá nehezedő nyomást.