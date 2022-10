Elképesztő lépéssel kényszerítheti cselekvésre Horner az FIA-t

Az FIA egy nappal a 2022-es Forma-1-es Japán Nagydíj után közölte, hogy a számításaik szerint a Red Bull átlépte a 2021-es költségsapkát. Bár a csapat csak enyhe szabálysértést követett el, a riválisok egyáltalán nem tartják enyhének azt, hogy az 5%-os határ 7,25 millió dolláros átlépést is jelenthet, amely jóval több, mint a csapatok év közbeni fejlesztésre félretett kerete.

A szűkszavú kommunikáció miatt egyelőre pontosan nem tudjuk, hogy a Red Bull egyetlen egy vagy 7,25 millió dollárral lépte át a 2021-es költségsapkát, ahogyan azt sem, hogy mi az a tétel, amelyet eltérően számolt a Red Bull és az FIA, miután a csapat továbbra is kitart amellett, hogy ők megfeleltek a 2021-es pénzügyi szabályoknak.

A Sky Sports értesülései szerint a Red Bull kb. 1 %-kal, azaz 1,5 millió dollárral léphette át a költségsapkát az FIA értelmezése szerint, míg a Red Bull könyvelésében több millió dollárral alatta voltak.

Az ügyben Zak Brown, a McLaren Racing igazgatója levelet küldött a múlt héten az FIA-nak, a Red Bull pedig egyáltalán nem nézte jó szemmel, hogy a Motorsport.com-hoz is eljutott levélben egyértelműen csalással vádolta meg őket a McLaren. Kész szerencse, hogy a csapatfőnökök szombati sajtótájékoztatóján Brown és Horner egymás mellett fognak ülni, a Red Bull költekezését szintén árgus szemekkel követő Mattia Binotto társaságában.

A Motorsport.com olasz kiadásának értesülései szerint akár nagyon merész lépésre is elszánhatta magát Christian Horner a rivális csapatfőnökök előtt: az FIA titkolózása ellenére be fogja mondani azt az összeget, amellyel az FIA szerint átlépték a költségsapkát, hogy ezzel is elejét vegye a szuperfejlesztésekről szóló találgatásoknak, és persze ezzel lépésre kényszerítenék az FIA-t is.

Továbbra is kérdéses persze, hogy pontosan mivel lépte át a költségsapkát a Red Bull. A Ziggo értesülései szerint Adrian Newey lehet a vita középpontjában, ugyanis Newey nem közvetlenül a Red Bull alkalmazottja, hanem a saját cégén, a Racing Services Limiteden keresztül áll megbízási szerződésben, így pedig a Red Bull nem jogosult arra, hogy az ő fizetését is beleszámítsa a három legjobban fizetett csapattag közé, ahol egyébként valószínűleg szerepelne.

Akárhogyan is lépte át a költségsapkát a Red Bull, a mezőny egyetért abban, hogy a legkisebb szabályszegéssel is jelentős előnyre tehettek szert. Zak Brown szerint egy bírság nem is lenne megfelelő büntetés, mivel akkor a bírságot csak beépítenék a csapatok az éves költségvetésükbe, és minden egyes alkalommal kimaximalizálnák az „enyhe átlépés” kategóriáját. Egy, a Sky Sportsnak név nélkül nyilatkozó vezető beosztású csapattag így nyilatkozott az álláspontjáról:

„Egyetértünk azzal, hogy egy csapat jelentős előnyre tehet szert a költségsapka átlépésével. Olyan büntetést kell kiszabni, ami elveszi a jogosulatlanul szerzett előnyt, és elrettenti a csapatokat attól, hogy a jövőben szabálysértést kíséreljenek meg.”