Elképesztő különbségek a konstruktőri tabellán tavalyhoz képest

Az Autosport volt olyan kedves, hogy közzétette, hogyan állnak az F1-es istállók tavalyhoz viszonyítva, és ha megnézzük a tabellákat, bizony több esetben is komolyan meglepődhetünk.

Elég csak megnézni, mekkora kavarodás volt az élen, hiszen miközben 2022-t még a Ferrari indította a legjobban, az olaszok most nagyon komolyan visszaestek. 104 pont helyett most csupán 26-tal rendelkeznek, míg a Red Bull 55 helyett 123-mal.

A középmezőny is érdekes, bár ott meglepő módon egyelőre nincs akkora átrendeződés, csupán a pontszámok térnek el némileg. Van azonban egy kakukktojás, és vélhetően elég könnyen ki tudjátok találni, melyik csapat lehet az.

Igen, az Aston Martin. A silverstone-i gárda 2022-ben ugyanezen három nagydíj után még egyedüliként nulla ponttal állt a mezőnyben, most viszont már 65-öt gyűjtöttek, és ezzel a második pozíciót foglalják el. Ez a pontmennyiség ráadásul már most több, mint amennyit tavaly egész évben szereztek, ami önmagában is hihetetlen előrelépést jelent.

Mindettől függetlenül ez persze még csak egy pillanatkép, de azért megmutatja, hogy mely csapatok tudtak fejlődni az előző évhez viszonyítva, és kik azok, akik 12 hónapja még sokkal boldogabbak lehettek, ha ránéztek a konstruktőri tabellára.

Fernando Alonso, az Aston pilótája amondó, hogy a Mercedes Melbourne-ben szinte feltámadt, így a folytatásban szoros küzdelemre számít a két istálló között.