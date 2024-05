Elképesztő költségeket emészt fel a Brad Pitt-féle Forma-1-es film

Brad Pitt számos világhírű mozifilmben vállalt már főszerepet, ám arra talán ő maga sem gondolt, hogy pont egy Forma-1-es alkotással fog bekerülni a történelemkönyvekbe mint az egyik legdrágább film, amit valaha készítettek.

Márpedig az ESPN világított rá arra, hogy a 300 millió dollárt felemésztő alkotás az egyik legköltségesebb film, amit valaha készítettek. Mint ismert, a legendás színész egy kiöregedő Forma-1-es pilóta szerepét veszi fel, akinek egy fiatal tehetség oldalán kell bizonyítania.

Lewis Hamilton közelről figyeli az események alakulását, azt pedig korábban elárulta, hogy van beleszólási joga a rendezést illetően, mivel a film készítői azt szeretnék, ha hiteles képet tudnának festeni a sportágról.

A forgatás nem haladt a legideálisabb ütemben, hiszen korábban a filmipart érintő sztrájk miatt kellett felfüggeszteni az eseményeket. A Forma-2-es autókat is felvonultató alkotás számos Forma-1-es versenyhelyszínen is tiszteletét tette, így például Silverstone-ban is feltűntek a stáb tagjai.

Eközben Lando Norris egy friss interjúban elárulta, hogy ismét kötött egy fogadást Zak Brownnal, ám ezúttal a világbajnoki címet kell megnyernie, ha meg szeretné kapni álmai autóját.