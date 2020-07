Elképesztő, mennyit gyorsult 6 év alatt az F1 a Hungaroringen

A Mercedes számára az első három futam szinte tökéletesen zárult: versenyzőik csak az első hétvégén nem állhattak mindketten dobogóra és mind a három nagydíjat ők nyerték. Toto Wolff csapatfőnöktől a Magyar Nagydíj után kérdezték meg, számára milyen jelentőségű ez az erős kezdés:

„Szerintem minden egyes összeszedett pont fontos, mindig is mondtam, hogy minden egyes eseményt meg kell tervezni, minden versenyhétvégét meg kell tervezni és mindenhol pontokat kell gyűjteni. Valamiképpen büszkék lehetünk arra, hogy sikerült összehoznunk három győzelmet három futamon, megoldottuk az első spielbergi versenyen látott problémáinkat, szóval örülhetünk, hogy eddig működnek a dolgok.”

„A különbség azonban nem lehet sosem elég nagy ahhoz, hogy elkényelmesedjünk, tovább kell dolgoznunk. Hamarosan három újabb, nagyon fontos verseny vár ránk, remélhetőleg jól sikerülnek majd. A jelenlegi sorozatnak vége, de még a bajnokság ötödénél sem tartunk. Tovább kell nyomnunk.”

A Forma-1 csapataira most egy hét szünet vár, sokak örülnek annak, hogy hazamehetnek a Brit Nagydíj előtt, bár Toto Wolff, mint elmondta, nem nagyon tud most mit kezdeni a szabadidejével, miután hónapokig otthon volt:

„Nem igazán tudom, mihez kezdjek a szabad hétvégémmel. Szeretnék újra versenyezni. Négy hónapig eléggé partra vetett halak voltunk, én úgy érzem, még egy versennyel meg tudnánk birkózni. Valamit ki kell találnunk jövő hétvégére, de már nagyon várom, hogy Silverstoneban legyünk az ottani két versenyen, hazai pályán, ezt sokkal könnyebb lesz kezelnie a brit csapatoknak.”

„A pálya maga a múltban sok örömet szerzett nekünk, de ez nem jelenti azt, hogy ez most is így lesz. Szerintem ismét remek teljesítményeket fogunk látni, valaki most mondta, hogy 10 másodpercet gyorsultunk a Hungaroringen körönként 2014-hez képest, szóval már nagyon várom, hogy viselkedik az autó a silverstone-i gyors kanyarokban,”

A bajnokságot vezető Lewis Hamilton közben arról beszélt, szerinte nincs a Forma-1-ben olyan vezető, aki megfelelően át tudná adni az antirasszista üzenetet.

