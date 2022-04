Elkann: a Ferrarié a legjobb pilótapáros a Forma-1-ben

Hosszú-hosszú idő után ismét van oka az örömre a tifosinak. A Ferrari leghűségesebb rajongói régóta vártak arra, hogy csapatuk ismét futamgyőzelmekért harcoljon a Forma-1-ben, idén pedig megérkezett az áttörés.

A vörösök a bahreini szezonnyitón 2019 után először arattak kettős győzelmet, majd Charles Leclerc és Carlos Sainz Jr. Szaúd-Arábiában is dobogóra állhatott. Az istálló két versenyhétvége után vezeti a konstruktőri pontversenyt, 40 ponttal megelőzve a Mercedest.

A Ferrari 2022-es szabályoknak megfelelően megtervezett konstrukciója már az előszezoni tesztek alatt is gyorsnak és megbízhatónak tűnt, de abban talán a legvérmesebb szurkolók is csak reménykedni tudtak, hogy az éles bevetésen is versenyképes lesz az F1-75.

A maranellóiakkal egyébként utoljára 2001-ben fordult elő, hogy az F1-es szezon első két versenyhétvégéjén négy dobogós helyezést könyveljenek el, ám azzal a csapatnál is tisztában vannak, a jó autó önmagában nem lenne elegendő.

John Elkann, az Exor vezérigazgatója és a Ferrari elnöke cége részvényeseinek írt levelében elismerően nyilatkozott Forma-1-es csapatuk versenyzőiről. „Charles Leclerc és Carlos Sainz személyében a Scuderiának van a legjobb pilótapárosa a rajtrácson, akik jól kezdték a szezont“ - fogalmazott.

Az elnök emellett kiemelte a Ferrari 2021-es GT-szezonját is, amely a cég történetének egyik legjobbja volt, a csapat konstruktőri világbajnoki címet szereztek a World Endurance GT szériában.

Kétmillió eurójába kerül a Red Bullnak az RB18 "fogyókúrája"