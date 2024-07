Eljött Perez D-napja – mi forog kockán a Red Bull számára?

A mexikói versenyző nagyjából Miami, de inkább Imola óta egyáltalán nem találja a formáját, hiába kötött vele a csapat új, kétéves megállapodást. Perez teljesítménye komolyan elmarad Max Verstappentől, ennek pedig a csapat a konstruktőri bajnokságban látja a legnagyobb kárát, hiszen a McLaren komoly tempóban közelít rájuk.

Perez számára kulcsfontosságú volt a magyarországi és a belgiumi hétvége, de az előbbin komoly hibát vétett az időmérőn, ami miatt csak a 16. helyről rajtolhatott. Innen ugyan a versenyen szép felzárkózást mutatott be, hiszen hetedik lett, de a hiba ismételten ott volt nála.

Spában eközben fordított volt a helyzet, hiszen az időmérőn jól teljesített, a harmadik leggyorsabb kört futotta meg, majd vasárnap a második helyről indulhatott Verstappen büntetése miatt. A verseny viszont nem alakult jól számára, hiszen a kockás zászlónál csak nyolcadik volt, tehát az utolsó a négy élcsapat versenyzői közül.

A futamot követően Christian Horner és Helmut Marko is csalódást keltő eredményről beszélt Perez esetében, és mindketten elmondták, hogy a második helyről indulva ennél többet vártak volna tőle.

A mai napon a vezetőség összeül, hogy megvitassák Perez jövőjét, és vélhetően döntés születik majd arról, hogy már az idei szezonban lecserélik-e őt, vagy kap még tíz hétvégét a nyári szünet után, hogy megmentse karrierjét.

„Számunkra most az a helyzet, hogy az egész 2025-ös kérdést ki kell értékelnünk. Több versenyzőnk is van és megvan az elképzelés is. Természetesen viszont minden eredmény fontos Sergio számára, a másodikról rajtolva nyolcadiknak lenni viszont nem az, amire számítottunk” – nyilatkozta Marko a futamot követően.

A Red Bullnak muszáj gyorsan cselekednie, mert jövő héten jön a kéthetes kötelező gyárleállás. Ez azt jelenti, hogy ha Horner és Marko úgy dönt, Perez számára nincs folytatás, akkor alig marad idő arra, hogy behozzanak valaki mást a zandvoorti hétvége előtt.

Perez jövője nemsokára tehát biztossá válhat, a helyére érkező pilóta kiléte viszont még nem biztos, hogy rögtön el is dől, hiszen Daniel Ricciardo és Liam Lawson állítólag Imolában egy szétlövésen fog részt venni a 2022-es AlphaTaurival. Juki Cunoda eközben filmes napot fog teljesíteni az idei autóval, de úgy tudni, a japánnak nincs esélye arra, hogy felkerüljön a Red Bullhoz.

A dolgok jelenlegi állása alapján mondhatnánk, hogy egyszerű a döntés, de a valóság mégis más. A Red Bull két hónapja kötött új szerződést Perezzel, amit vélhetően nem tettek volna meg, ha nem bíztak volna abban, hogy képes lesz fordítani a nehéz helyzetén.

A McLaren közeledésével Pereznek muszáj lenne javulnia, és ebből a szempontból talán még mindig a maradása jelentené a legkisebb veszélyt a csapatra, hiszen így nem kéne komolyabb változtatásokat eszközölni, miközben arra sincs garancia, hogy az őt váltó pilóta jobban fog tudni teljesíteni a szezon hátralévő részében.

Emellett nincs is egyértelmű helyettes, hiszen a három lehetséges opció esetében is vannak kérdőjelek. Ricciardo maga sem megy igazán jól idén, hullámzó a teljesítménye, Lawson kevés tapasztalattal rendelkezik, így könnyedén megégethetné magát egy élcsapatnál, Cunoda pedig elmondta, hogy nem tetszene neki, ha Lawson kerülne feljebb, hiszen érzése szerint ő mindent megtett a pályán, amit lehetett.

Pereznél eközben nem ez volt a helyzet Belgiumban sem, a pilóta pedig láthatóan frusztrált volt azok után, hogy a második helyről csak nyolcadik lett. Elmondása szerint nem volt ideális a stratégia, túl nagy volt a gumikopás, a Red Bullnak rossz volt az egyenesbeli tempója, így nem tudta azt hozni, amit Verstappen.

A verseny után pedig már láthatóan elege volt a jövőjével kapcsolatos kérdésekből, ezért egyértelműen kijelentette, hogy nem fog több kérdésre válaszolni a témában. „Nem akarunk még több energiát pazarolni a spekulációkra. Ez az utolsó, hogy a jövőmről beszélek, szóval tisztázni akarom, hogy ennyi volt. Nem fogok több kérdésre válaszolni a jövőmet illetően.”

Hogy végül milyen döntés születik a bikások háza táján, az talán napokon belül kiderül, ahogyan az is, Pereznek egyáltalán lesz-e még esélye arra, hogy a jövőjéről beszélhessen valamilyen formában.

