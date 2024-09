Elismerte a Red Bull, hogy hiányzik nekik Newey szaktudása a problémák közepette

A Red Bullnál krízisről talán még korai lenne beszélni, de az biztos, hogy a Milton Keynes-i gárda bajban van, hiszen az idei fejlesztéseik nem hozták a várt előrelépést, és az autójukkal egyre több probléma van, ami több esetben is kísérletezgetéshez vezetett.

Az Olasz Nagydíj szombati kvalifikációja után a pilóták és Christian Horner csapatvezető is tanácstalanul állt a gondok előtt, és egyszerűen nem értették, hová lett a tempó a Q3-ra, miközben az első két szakaszban még egészen versenyképesek voltak.

A legnagyobb problémát látszólag az autó kiszámíthatatlan viselkedése és rossz egyensúlya okozza, ami miatt a versenyzők nem tudnak benne bízni, mindez pedig hibákhoz vezet, futamtávon pedig rontja a gumikezelést, ami csak további hátrányt eredményez számukra. A McLaren eközben viszont tényleg szárnyra kapott és Zandvoort után Monzában is ők tűnnek a leggyorsabbnak.

Gondok persze régebben is voltak a Red Bullnál, de eddig ott volt nekik Newey, aki a több évtizedes tapasztalatával és egyedi látásmódjával a helyes irányba tudta őket terelni. Most viszont már nem támaszkodhatnak erre, de Marko szerint azért így is van kikből merítenie az istállónak, még ha arra is tett utalást, hogy hiányzik nekik Newey szakértelme.

„Newey már nem része ennek a folyamatnak” – nyilatkozta a német Skynak. „Ezt a tényezőt mindenképpen figyelembe kell vennünk, de azért így is nagyszerű merítési lehetőségünk van. Az viszont igaz, hogy a tapasztalata és a tudása egyértelműen a segítségünkre lehetne ebben a helyzetben.”

Miközben a két McLaren az első sorból várhatja a rajtot, addig a két Red Bull csak a negyedikből, ami azt jelenti, hogy ha a futamon is így érnének célba, akkor a wokingiak már átvennék a vezetést a bikásoktól a konstruktőri tabellán.

„Hála az égnek, hogy ez Monza, ahol lehet előzni” – mondta Marko. „Nagyon intenzív és kemény verseny lesz. Nem hiszem, hogy bárki is el tud majd húzni. Még a két McLaren sem, hacsak nem végeznek jó munkát a szélárnyékozással és nem esnek egymásnak. Nem veszett még el azonban minden, de ha a versenyen sem javulunk, akkor tényleg bajban leszünk.”

Max Verstappen és Sergio Perez is főként a furcsa egyensúlyra panaszkodott, a holland pedig még sosem tapasztalt hasonlót ahhoz, amivel a szombati időmérőn szembesült.