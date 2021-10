Elindult az F1 virtuális szezonja, Longuet és Broumand a pole-ban

Az új szezonban több új pilóta is képviselteti magát a sorozatban, minden csapat három versenyzővel áll fel, de az egyes futamokon természetesen csak 20-an vehetnek részt. Az első időmérő helyszíne pedig Bahrein volt.

A kvalifikáció a valós Forma–1-hez hasonlít, tehát itt is van Q1, Q2 és Q3, ráadásul a rendelkezésre álló idő is megegyezik, így a pilótáknak bőven van lehetősége jó kört futni. Meglepetések azonban már így is voltak.

A Q2-ben például rögtön kiesett a két Red Bull-os, Frederik Rasmussen és Marcel Kiefer, akik tavaly megnyerték a konstruktőri bajnokságot. Hasonlóan járt a korábbi bajnok, Brendon Leigh is a Ferrarival.

A csata egyébként elképesztően szoros volt, mindössze néhány század vagy ezred döntött a helyezésekről, mivel itt nincsenek különbségek az autók között, mindenki azonos feltételek mellett versenyezhet.

Bereznay Daninak sikerült bejutnia a Q3-ba, és ott végül a kilencedik helyet szerezte meg, szóval innen vághat majd neki az este rendezett Bahreini Nagydíjnak. A pole-t pedig az alpine-os Nicolas Longuet szerezte meg egy utolsó pillanatban futott gyorskörrel.

Ezek után máris következett Kína, ahol egy ideje már nem járt az F1 valódi mezőnye, viszont nagy meglepetésre Dani helyett már Josh Idowu vezetett a McLarennél, ami azt jelenti, hogy a magyar versenyzőnek ki kell hagynia ezt a fordulót. Hasonló a helyzet egyébként Sipos Patrikkal is, aki ma nem kapott lehetőséget.

A kínai Q2 is rengeteg izgalmat hozott, immáron a két Williams nélkül. Dani csapattársa, Bari Broumand egy erős körrel nyitott, de az utolsó utáni pillanatban Frederik Rasmussen futotta meg a leggyorsabb kört a Red Bull színeiben. A Q2-ben viszont meglepetésre búcsúztunk a két Mercedestől.

A Q3-ban viszonylag későn kezdték meg az első mért köröket a pilóták és történt egy kis érdekesség, ugyanis egy perccel a vége előtt mindenki a bokszban volt, ráadásul Brendon Leight a Ferrarival mért kör nélkül volt, míg csapattársa, David Tonizza az élen állt. A valósággal ellentétben itt van esély az óra lejárta után mért kört megkezdeni.

A végén mégis a McLaren örülhetett, ugyanis Bari Broumand nyerte a kínai időmérőt. A csata annyira szorosra sikeredett, hogy az első öt helyezett tizeden belül volt egymáshoz képest, míg Rasmussen és Blakeley a harmadik és negyedik helyen ezredre azonos időt futott.

Az idei év első e-sport futamai ma este kerülnek megrendezésre, méghozzá 20:30-tól.

„Biztos, hogy a jó ember fog ülni ab „Biztos, hogy a jó ember fog ülni abban a Mercedesben jövőre?”