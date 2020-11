Elindult a Motor1.com indonéziai oldala

A Motor1.com a legtöbb országban elérhető autókkal foglalkozó oldal. A Motor1.com havonta csaknem 30 millió látogatót vonz, az olvasók pedig 50-nél is több szakértő megjegyzéseit olvashatják az autókkal kapcsolatban.

A Motor1.com négy évvel ezelőtti indulása óta a világ legnagyobb autós oldalává nőtte ki magát. A felület egymástól függetlenül jelenik meg 11 országban, 10 különböző nyelven.

Filippo Salza, a Motorsport Network autós részlegének elnöke így nyilatkozott: „Az autóipar fontos szerepet játszik az indonéziai gazdaságban, mivel számos gyártó rendelkezik telephellyel az országban. Évente 1 millió autó kerül eladásra, ami mutatja az országban lévő szenvedélyt.”

„Izgatottak vagyunk, hogy elindíthatjuk a Motor1.comot, ami Ázsiában az első. A jövőben szeretnénk növeli szerepvállalásunkat a kontinensen. Terjeszkedési stratégiánk keretein belül igyekszünk minél több piacra eljutni.”

Filippo Salza, President of Automotive at Motorsport Network and Alessandro Lago, Director of Motor1.com Italy Fotó készítője: Motor1

Bima Said, a Motorsport Network indoznéziai részlegének igazgatója hozzátette: „Nagyon örülünk, hogy a Motorsport Network Indonéziában is elkezdi működését. Az id.motor1.com és az id.motorsport.com elindításának köszönhetően az egész térség számára a legfrissebb, autókkal kapcsolatos hírekkel és információkkal tudunk szolgálni” – zárta Said.

