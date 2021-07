Elhunyt a korábbi F1-es pilóta, Carlos Reutemann

Korábban úgy tűnt, hogy Carlos Reutemann egészségi állapota javulóban van, de az utóbbi időben ismét romlani kezdett az állapota, ezért újra visszakerült az intenzív osztályra, mert vérzések léptek fel nála.

A korábbi versenyző, aki karrierje után szenátornak állt, május 30-án került be a kórházba, és június 21-e óta volt az intenzíven. Korábban 17 napot töltött kórházban, ahová anémia és dehidratáció miatt került be, de a problémái sajnos súlyosbodtak, mert bélrendszeri vérzései is voltak, és a vesefunkciója sem volt ideális.

Igazából minden gondja a 2017-ben diagnosztizált májrákjához volt köthető. Reutemann elvesztése nagy csapás Argentínának, hiszen ő volt a dél-amerikai ország legsikeresebb F1-es versenyzője Juan Manuel Fangio és Jose Froilan Gonzalez mellett.

1972 és 1982 között versenyzett a sorozatban, ezt az időszakot pedig az F1 egyik legkeményebbjének tartják. Olyan csapatoknál vezetett, mint a Brabham, a Ferrari, a Lotus és a Williams, és 12 futamot tudott nyerni. 1975-ös futamgyőzelme a Nordschleifén, valamint az 1980-as monacói sikere jelentették pályafutása fénypontjait.

Emellett 46 dobogót, hat pole-t, hat leggyorsabb kört, 22 első soros indulást, valamint 66 pontszerző helyezést ért el egy olyan korban, amikor csak a legjobb hat kapott pontot.

1981-ben a Williams pilótájaként csak egyetlen egységre volt a bajnoki cím megszerzésétől, miután a szezon nagy részében vezetett is, de a végén éppen csak kikapott Nelson Piquet-től. Ráadásul ezenkívül még háromszor lett harmadik.

A visszavonulása után még ralizott egy kicsit, de végül a politika felé fordult. Két ízben is kormányzó volt Santa Fe tartományban, ahol született, 2003-ban pedig esélye lett volna az argentin elnökségért is indulni, de visszautasította a jelölést. Azóta a szenátus tagja volt. Nyugodjon békében!

Így állnak az F1-es időmérős párharcok Ausztria után…