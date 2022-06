Élesedik a Steiner-Schumacher konfliktus

Mick Schumacher tavaly debütált a Forma-1-ben a Haas F1 Team versenyzőjeként, ám az amerikaiak tavalyi konstrukciója finoman fogalmazva sem volt versenyképes. A szabályváltozások után sikerült előrelépnie a csapatnak, azonban a német pilóta továbbra sem tudott pontot szerezni a száguldó cirkuszban.

Schumacher már több hibát is vétett ebben az idényben és a Haasnál egyre türelmetlenebbül figyelik teljesítményét, Günther Steiner csapatfőnök pedig kijelentette, pilótájuk produkciója eddig nem túl kielégítő és meg kell vizsgálniuk, hogyan tovább.

„Az ilyen kijelentések jellemzők Günther Steinerre, túl tág értelmezést engednek meg, ami egyrészt felesleges, másrészt a csapat is sok hibát követ el“ - jegyezte meg Ralf Schumacher, Mick nagybátyja, aki korábban a Sky Sportsnak kifejtette, szerinte a csapatfőnök és unokaöccse személyisége merőben eltérő.

„Persze, Micknek is vigyáznia kell arra, hogy ne kövessen el több vezetői hibát, de a Haasnak is javulnia kell, mert az elmúlt hetekben Magnussennek is nehéz dolga van“ - jegyezte meg az egykori versenyző, aki szerint lehetetlen, hogy a 2022-es szezon vége előtt felállítsa Micket a Haas.

„Ha mindkét fél jobban teljesít, akkor nem látok problémát. Úgy gondolom, minden Forma-1-es csapatfőnök pontosan látja, mekkora potenciál van Mickben, így lennének más lehetőségei, ha a Haas nem tartanak igényt a szolgálataira“ - tette hozzá Ralf Schumacher.

„Sok minden történik most a Forma-1-ben, például egy nagy német gyártó is érkezik, akik nagyon szeretnének német pilótát szerződtetni, szóval én óvatos lennék“ - zárta a korábbi pilóta.

