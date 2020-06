Elérhetetlen lehet a Red Bull és a Mercedes: mi lesz a Ferrarival?

A koronavírus miatt a Red Bullnál is hosszú volt a leállás, de a kapuk bezárásának pillanatáig sokat tudtak haladni, és miután a téli tesztek biztatóak voltak, valamint a tervek szerint zajlottak, nem ütköztek akadályokba.

A Ferrarinál már más lehet a kihívás, ahol Mattia Binotto csapatfőnök többször is hangsúlyozta, ki kell javítaniuk a hibákat és megerősíteni a gyengeségüket. Ezzel szemben a Red Bull és a Mercedes előrébb járhatott.

Igaz, a németeknél a motorkérdés okozott némi bonyodalmat, de az a probléma valószínűleg nem kasztnihoz köthető, tehát azon folyamatosan dolgozni tudtak a mérnökök. A csapat meg is erősítette, hogy sok fejlesztésük van, és igyekeznek azokból párat már a következő héten bevetni.

Négy hónap telt el azóta, hogy a csapatok pályára gurultak a téli teszteken Barcelonában. Azóta sokat nem változhatott az erősorrend, és a szabályváltozások miatt a fejlesztések is korlátozottá váltak.

Nagyon érdekes lesz látni, hogy az istállók milyen fejlesztésekkel állnak elő az első pár futamon. A top-csapatok a nagyobb erőforrásaik miatt nyilvánvalóan előnyben lesznek, és még gyorsabbak lehetnek a középmezőnynél.

Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images

Ted Kravitz, a Sky Sports F1 szakértője úgy látja, senki sem állhat igazán közel a Red Bullhoz vagy a Mercedeshez, akik már a téli teszteken is más dimenzióban mozogtak a pályán. „A Mercedes és a Red Bull egyértelműen a favoritok. Kiemelkedőek voltak a téli tesztek során.” - idézte a GP Blog a szakértőt.

„A Mercedes végre megoldotta azokat a hűtési problémákat, amik megakadályozták őket abban, hogy tavaly a győzelemért harcoljanak Ausztriában, és Spielbergre is frissítéseket visznek magukkal.” - mondta Kravitz, hozzátéve, hogy szerinte a Mercedes már felkészült.

„A pletykák szerint a Red Bull Racing csütörtökön filmes napot tart Silverstone-ban. A csapat nem erősítette meg ezt, de nem is tagadta. A Mercedeshez hasonlóan a Red Bull is egy frissítéssel érkezik meg Ausztriába, és nem kérdés, hogy nagy magabiztossággal utaznak el.” - mondta a szakember a saját vlogjában.

Kravitz szerint a Red Bull lehet a legnagyobb favorit a közelgő hétvégén. „Már megmutatták, hogy egy jó autójuk van, és emiatt is akartak Ausztráliában versenyezni. A Red Bull a Mercedesszel közösen favoritok, és határozottan ezt látom Max Verstappen kapcsán is, de valószínűleg Alexander Albon is nyerhet versenyt.”

