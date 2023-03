Elemzés: így szerezte meg a pole-pozíciót Verstappen, Alonso ismét figyelemre méltó

Tavaly Charles Leclerc szerezte a pole-pozíciót Bahreinben. A Red Bull tavaly még a szezon kezdetekor Helmut Marko bevallása szerint 15 kilós túlsúllyal rendelkezett a RB18, így a lassabb kanyarokban alulkormányzott volt az autó Max Verstappen és Sergio Perez között.

A 2023-as időmérő GPS-es adatai azonban teljesen más képet rajzolnak ki elénk. A Red Bull többé nem a kiváló végsebességére támaszkodik, a Ferrari feladta a lassú kanyarokban élvezett előnyét, és megjelent a legjobb miniszektorok térképén az Aston Martin is.

Az adatok alátámasztják a Ferrari fejlesztési irányvonalát. A Ferrari úgy vélte, hogy a sikerhez csökkenteniük kell az SF-23 légellenállását az elődjéhez képest, Charles Leclerc pedig már a bahreini teszten úgy nyilatkozott, hogy az idei autója jobb az egyenesekben és lassabb a kanyarokban.

Az egyenesek többségén így Leclerc Ferrarija dominál, de nem volt nagy az előnye Verstappenhez képest: Leclerc 325 km/h-s sebességet ért el az egyenes végén Verstappen 323 km/h-jához képest. A leglassabb és a közepes sebességű kanyarok, illetve a kigyorsítások többségén szintén Verstappen volt a leggyorsabb, azonban az egyenesek végére Leclerc mindig ledolgozta a hátrányát.

Ebből arra következtethetünk, hogy a Red Bull jobb tapadással rendelkezik a kigyorsításokon, ami részben az eltérő leszorítóerő-szintre is visszavezethető: Sergio Perez az időmérő után ki is jelentette, hogy a versenyre állították be az autóikat, és a magasabb leszorítóerővel próbálják majd minimalizálni a gumik csúszkálását vasárnap.

A kép azonban akkor válik igazán érdekessé, ha hozzáadjuk Fernando Alonsót is, aki végül „csak” az 5. helyről rajtolhat majd. A pálya két leglassabb kanyarján a spanyol volt a leggyorsabb, Alonso rendkívül magabiztosan taposhat a fékekbe, a féktávon stabil autó pedig jól fordul a lassú kanyarokban.

Alonso azonban az egyenesekben Leclerc-hez és Verstappenhez képest is veszít, Leclerc-nél 6km/h-val lassabban érkezett az első kanyarhoz. Sz Aston Martin légellenállása még mindig nagyobb, mint a Ferrarié vagy a Red Bullé, és a Red Bullokhoz hasonlóan Alonso is nagyobb szárnyakat cipelt magával az időmérős körén.

Az is magyarázat lehet, hogy a Mercedes motorja még mindig nem érte el a Ferrari vagy a Honda-erőforrás teljesítményét. A Mercedes tagadta, hogy hátrányba kerültek volna azzal, hogy tavaly E10-es üzemanyagot vezetett be az FIA, és egyetlen időmérő alapján valóban nem éri meg végleges következtetést levonni. A legvégén érdemes megemlíteni, hogy Alonso közel 5 perccel hamarabb teljesítette az utolsó mért körét, mint Verstappen, tehát messze nem a legjobban felgumizott pályán.

Mire lehet képes Alonso a futamon?

Az időmérőn látott adatok egyelőre jól alátámasztják azt, amit a csapatoktól hallottunk, és amire a bahreini teszt és a pénteki szabadedzés hosszú etapjaira következtettünk. A Red Bull minden téren egy kiváló autó, amellyel Max Verstappen úgy is megszerezte a pole-pozíciót, hogy azt a versenyre állították be.

A Ferrari nem teljesít jól a lassabb kanyarok kigyorsításain, ahol Bahreinben óriási terhelés alatt vannak a hátsó gumik, és a Scuderiánál jogosan aggódnak amiatt, hogy a csiszolópapírhoz hasonlított bahreini aszfalton hamar el fogják koptatni a gumijaikat.

Fernando Alonso pénteki versenyszimulációja mindössze 0,02 századdal volt rosszabb 10 kör után, mint Max Verstappené. A Ferrari jelentős végsebesség-fölénye miatt nem valószínű, hogy egy nyílt sisakos küzdelemben Alonso meg tudná előzni Sainzot vagy Leclerc-t, de egy kis türelemmel és gumik kímélésével Alonso komoly fejfájást jelenthet a Ferrariknak.