Elemzés: ezért van minden korábbinál nagyobb esély a VW csoport F1-es szereplésére

Az elmúlt évtizedben kétszer is lehetősége lett volna a Volkswagen csoportnak a Forma-1-es szereplésre, azonban a folyamatos tárgyalások és a bizonyítottan fennálló kapcsolat az F1 és a VW csoport között ez idáig nem hozott eredményt.

Legutóbb a BBC Sport sztorija kavarta fel az állóvizet, az angol lap ugyanis a Porsche Motorsport alelnökét, Fritz Enzingert idézte, aki szerint a Forma-1-es belépés „kifejezetten vonzó” lehet a Volkswagen csoport számára bizonyos feltételek esetén. A Porsche az Autosport/Motorsport megkeresését a BBC cikkével kapcsolatban nem kommentálta.

Enzinger azonban nem akárki. Az osztrák mérnök 2018-ban került a Porsche Motorsport programjának élére, azelőtt 2011-ig a BMW-nél dolgozott, többet között a bajorok Forma-1-es projektjének logisztikai vezetőjeként is. Ezután részt vett a Porsche Le Mans projektjének felépítésében, amely 3 Le Mans-i 24 órás győzelmet, és 8 világbajnoki címet szerzett a különböző Endurance bajnokságokban.

2019 januárjától kezdve Erzinger kettő kulcsszerepet is betölt a VW csoportnál: az 500 fős Porsche Motorsport vezetése mellett ő felel a teljes VW csoport motorsport stratégiájának kialakításért. Különböző forrásaink szerint a VW csoport vezetőségében is aktívan támogatja egy F1-es projekt indítását, különösen a 2025-ben érkező motorformula miatt.

Az autóipari szereplők már régóta pletykálják, hogy a VW csoport nem mondott le teljesen egy Forma-1-es projektről, az általános körülmények pedig nagyon is kedvezőek most egy program megindításához, még akkor is, ha még mindig nem sikerült teljesen letudni a dízelbotrány okozta sokkot.

Először is, a Forma-1 új vezérigazgatója Stefano Domenicali lett, aki a Ferraritól való távozása után a VW csoport alkalmazásában állt, többet között az Audi alá tartozó Lamborghini vezérigazgatójaként. 2015-ben Domenicali készített egy tanulmányt az Audinak arról, hogy érdemes lenne-e az Audinak belépnie az F1-be, Erzinger pedig az Autosportnak korábban elismerte, hogy ennek a tanulmánynak is nagy hatása volt akkor, amikor a Porsche 2019-ben minden korábbinál közelebb került az F1-es szerepléshez.

Tavaly augusztusban a Volkswagen csoport hamarosan leköszönő vezérigazgatója Herbert Diess tovább tüzelte a pletykákat, amikor a LinkedIn-en azt írta, hogy „a Forma-1 szintetikus üzemanyagokkal sokkal izgalmasabbnak, jobb motorsport élménynek ígérkezik, nagyobb technikai kihívásokkal, mint a Formula E, ahol pár kört futnak a városközpontokban gaming mode-ban.” Az idei FE szezon kezdete előtt a VW alá tartozó Audi be is jelentette, hogy kivonulnak a sportból, bár a Porsche maradásával továbbra is lesz gyári érdekeltsége a VW-nek az elektromos sorozatban.

Emellett mind az Audi, mind a Porsche új sportautó projektet fog indítani, és mindkét márka visszatér majd a hosszútávúversenyzéshez: az Audi az LMDh, a Porsche a Hypercar kategóriában.

Az Autosport/Motorsport.com azonban úgy értesült, hogy a sportautó projektek mellett felállt egy új bizottság a VW csoport legfelső vezetőségében, aminek a célja, hogy felülvizsgálja a Forma-1-es projekt lehetőségét. Ugyanakkor ehhez az kell, hogy jelentősen csökkenjenek a költségek az F1-ben, a projektnek esélye legyen egyből a sikerre, és környezetkímélő technológiákat honosítsanak meg.

A költségcsökkentésből bizonyosan nem fog engedni a VW sem, hiába a világ egyik legnagyobb konzorciuma: a Porsche 2017-től kezdődően egy 40 emberes projekt keretein belül meg is épített egy, a Forma-1-es szabályoknak megfelelő V6-os turbómotort, és 2019 februárjában a „nagy-hatékonyságú motor”, ahogyan a márkánál hivatkoztak a motorra, teljesítette is az első mérőpados tesztjeit. A Porschénél ekkor még ott dolgozott az az Andreas Seidl is, aki a Porsche LMP programjának leállítása után a McLaren csapatfőnöke lett.

Több ok is hozzájárult azonban ahhoz, hogy a Porsche belépéséből végül nem lett semmi: a már meglévő gyártók nem lettek volna hajlandóak módosítani a már meglévő szabályzáson annak érdekében, hogy egy új gyártó is azonnal versenyképes erőforrást szállíthasson, a Porsche pedig érhető módon nem akart úgy járni, mint a Honda 2015-ben. Emellett maga a VW csoport sokkalta a jelenlegi motorok árát, és új motorformulát szeretett volna, akár már 2021-től, azonban nem kötelezték el magukat amellett, hogy a módosítás esetén biztosan belépnek a sportba, ami természetesen nem imponált az F1-nek.

Az F1 és a Volkswagen azonban a 2025-től érkező új motorformulával ismét egymásra találhat: az FIA az osztrák AVL-lel közösen már legyártotta a saját szintetikus üzemanyagának prototípusát, amit ki is küldtek az F1-es gyártókhoz további tesztelésre. Az F1-en kívül a Volkswagen is úgy gondolja, hogy lehet még potenciál a megújuló forrásból származó üzemanyagokban, így egy F1-es projekt papíron még logikus is lehet.

Kérdés persze, hogy ezt melyik márkájukkal tennék meg. Bár eddig a Porsche járt a legközelebb az F1-es szerepléshez, az Audi is nagyon jó eséllyel pályázik jelenleg erre, mégpedig Markus Duesman szerepe miatt: az Audi igazgatótanácsának elnöke a saját bevallása szerint is Forma-1-es rajongó, a karrierjét pedig a Daimlernél kezdte, ahol a brixworthi Forma-1-es motorrészleg fejlesztési vezetője volt (ez ma is a Mercedes F1-es motorjainak otthona), majd 2006-tól a BMW Forma-1-es motorprojektjét vezette, akik a V8-as éra talán legerősebb erőforrását készítettek. A BMW-t azért is fontos megjegyezni itt, mert ekkoriban egyszerre dolgozott itt Duesman, Enzinger, és Seidl is, aki a verseny és a tesztcsapat operátora volt. Duesman jelenlegi szerepe a VW csoporton belül tovább növekedhet, mivel hírek szerint ő is esélyes arra, hogy Diess után ő legyen a VW csoport vezérigazgatója.

A VW csoport részéről tehát látható, hogy van egy alapvetően pozitív megítélése az F1-es projekt lehetőségének, azonban ehhez az F1-nek kell megfelelő új motorfomulát alkotnia. A Honda kilépésével a Liberty Media-nak is minden korábbinál fontosabb lett, hogy megnyerjenek egy újabb gyártót. Szerencsére az FIA elnök Jean Todt, az F1, és a VW csoport preferenciái minden korábbinál közelebb állnak egymáshoz a jelentős költségcsökkentéssel, a szintetikus üzemanyagokkal, és a belső-égésű motor szerepének további csökkentésével, amibe akár az is beletartozhat, hogy a hengerek számát a jelenlegi 6-ról 4-re csökkentik.

Stefano Domenicalinál, egy korábbi VW-alkalmazott személyében biztosan könnyebben viheti át az akaratát a VW, az F1 pedig nincs abban a pozícióban, hogy a szabályalkotási folyamatnál figyelmen kívül hagyja a világ, de elsősorban Európa egyik legbefolyásosabb cégének kívánságait. Kérdés persze, hogy a VW feltételei mennyiben térnek el a többi gyártóétól, de amennyiben az F1 a helyén tudja kezelni a már meglévő és az érdeklődő gyártók közötti esetleges nézeteltérést, minden korábbinál jobb esély lehet arra, hogy 2025-ben végre tényleg belépjen a Forma-1-be a VW. Az első lépés az lenne, hogy a VW is csatlakozzon az új motorformula megalkotásán dolgozó kerekasztalhoz, az idő szűkössége miatt azonban lehet, hogy heteken belül választ kapunk arra, mennyire komolyak a VW szándékai.

