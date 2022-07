Elemzés: ezért változtatott az eredeti koncepcióján a Williams - mit lép a Mercedes?

A Williams számára nem hozta meg a titkon várt áttörést a 2022-es Forma-1-es szezon, és továbbra is az erősorrend végén vannak, ebből a szempontból pedig egészen bravúros, hogy Alex Albon már kétszer is pontot tudott szerzeni az eredeti FW44-gyel.

Az előszezoni tesztek és a futamok során szerzett tapasztalataik alapján azonban a Williamsnél gyorsan meghatározták a koncepciójuk hiányosságait is, a silverstone-i fejlesztési csomag pedig egy teljesen új autóval ajándékozta meg a grove-i csapatot.

„Tulajdonképpen hívhatnánk ezt egy teljesen új autónak is, mert arányosan kevesebb alkatrészt tartottunk meg, mint amennyit kicseréltünk” – nyilatkozta a Motorsport.com-nak a csapat technikai igazgatója, FX Demaison.

Williams FW44 new sidepods, engine cover and floor Fotó készítője: Giorgio Piola

Első ránézésre könnyű lenne azt mondani, hogy egyszerűen a Williams is ránézett a mezőny leggyorsabb autójának számító Red Bullra, és lemásolták annak leglátványosabb elemét, a teljesen egyedi oldalszekrényüket, ennél azonban sokkal összetetteb feladata volt a Williamsnek.

„Nagyon komplikált helyzetben találtuk magunkat” – folytatta a francia mérnök, aki rámutatott arra, hogy a Williams az autó tervezése során a Mercedeshez és az Aston Martinhoz hasonló elvet követett, ami kiváló szélcsatornás eredményeket produkált.

„Az eredeti koncepciónk alapelgondolása az volt, hogy minél alacsonyabb hasmagassággal termeljen sok leszorítóerőt az autónk, de be kellett látnunk, hogy nem ez a jó irány.”

A Demaison által leírt felismeréshez már a Mercedes is eljutott azóta: hiába produkált a koncepció rengeteg leszorítóerőt a 180 km/h-ra korlátozott szélcsatornában, a valóságban sosem tudták a delfinezés és a rendkívül feszesre hangolt futómű miatt jelentkező pattogás miatt ezen a hasmagasságon tartani az autójukat, a hasmagasság emelésével pedig rengeteget veszítettek az autó potenciáljából.

Alex Albon, Williams FW44 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Amint le akartuk csökkenteni az autó hasmagasságát, és kicsit feszesebbé tenni a hátsó felfüggesztést, a helyzetünk túl komplikálttá vált. Túlságosan is koptattuk a kopóblokkot, a versenyzőink panaszkodtak, ezért egyértelmű volt, hogy másik irányt kell választanunk.”

Nem véletlen azonban, hogy a Williams csak több mint 4 hónappal a téli tesztek kezdete után készült el az új csomagjával.

„Láttuk, hogy sok autóval választottak másik fejlesztési irányt. Nem vagyunk hülyék, természetesen megvizsgáltuk, hogy mások milyen koncepciót választottak és mit csináltak azon belül. Ez időigényes volt, és beletelt egy kis időbe, mire készen álltunk a változtatásra, mert nem akartunk semmit lemásolni úgy, hogy nem értjük 100%-ban a mögötte álló elméletet.”

„Ez a koncepció lehetővé teszi, hogy lágyabbra hangold a felfüggesztést, és magasabb hasmagasságot válassz a beállításokkal. Emiatt nem veszítünk annyit a lassabb kanyarokban a mechanikus tapadás vagy a leszorítóerő teljes hiánya miatt, ami mind megmutatkozik a köridőben” – ecsetelte az új koncepciójuk előnyeit Demaison.

Még több F1 hír: Horner a Ferrari mellett a Mercedest is kritizálta: elvették Hamilton győzelmi esélyét

A kérdés már csak az, hogy most, miután a Mercedes is meghatározta, hogy a visszabutított, hidraulikus lengés és rezgéscsillapítástól megfosztott felfüggesztések és a delfinezés veszélye miatt jobban megéri olyan autót tervezni, aminek az ideális működési tartománya a magasabb hasmagasságot is magában foglalja, mit lép a konstruktőri világbajnoki alakulat.

Követik-e a Williams útját, akik az aerodinamikai koncepció maximaliázása érdekében még a hűtőrendszerük év közbeni átalakítását is bevállalták, miután zsákutcának minősítették az eredeti koncepciójukat, vagy pedig megpróbálják a két koncepció előnyeit egyedi módon ötvözni még az idei szezonban, hogy ne csak utolérjék, de meg is előzzék a jelenleg számukra még mindig elérhetetlennek tűnő Red Bullt és Ferrarit.

Nézzétek meg a Motorsport Images fotósainak legjobb képeit a fantasztikus Brit Nagydíjról: