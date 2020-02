Elemzés: Amit az FIA nem mondott ki a Ferrariról, az a legfontosabb…

A Forma-1-es téli tesztek utolsó perceiben az FIA a semmiből küldött egy jelentést arról, hogy befejezte a Ferrari 2019-es motorjának a vizsgálatát, amelynek kapcsán sokan hamar elkezdtek gyanakodni a bejelentés módja miatt.

A bejelentést pedig akkorra időzítették, amikor az F1TV kamerái már majdnem kikapcsoltak, a csapatfőnökök már a barcelonai paddock elhagyására készültek, a Forma-1-es világ fókusza pedig azon volt, hogy ki futja meg a leggyorsabb kört a szezon előtti teszteken. Így próbálta minimalizálni az FIA a bejelentés hatásait.

És valóban, ha valaki csak gyorsan végigolvasta az FIA bejelentését, akkor azt gondolhatta, hogy ez ismét csak egy unalmas bejelentés, ami arról szól, hogy a Ferrari motorjáról szóló vizsgálat lezárult, és nem találtak semmi említésre méltót.

A bejelentés így szólt:

„Az FIA bejelenti, hogy a lezárta a Scuderia Ferrari Forma-1-es motorjával kapcsolatos technikai vizsgálatait, és megállapodásra jutott a csapattal. A megállapodás részletei a felek között fognak maradni.”

„Az FIA és a Scuderia Ferrari megállapodott abban, hogy számos technikai kötelezettséget vállal, hogy segítse a Forma-1-es motorok monitorozását a következő bajnoki szezonokban, és segíteni fog az FIA további, Forma-1-et érintő szabályozó feladataiban, illetve a karbon-emisszió és a fenntartható üzemanyagok kutatásában.”

Ha hátralépünk egyet, és elkezdjük elemezni az FIA óvatosan megfogalmazott bejelentését, akkor rögtön észrevesszük, hogy a bejelentés igazán érdekes része abban rejlik, ami nem szerepel a bejelentésben.

A bejelentés nem tér ki arra, hogy a Ferrari csalt volna a motorjával, ahogy azt sem erősíti meg, hogy a csapat motorja ne felelt volna meg teljes mértékben a szabályoknak. Az egyértelmű válasz hiánya pedig olaj volt a tűzre: továbbra sem tudjuk, hogy mit csinált pontosan a Ferrari 2019-ben.

Ahhoz, hogy teljesen megértsük a szituációt, vissza kell mennünk az időben a 2019-es szezon elejére. A második, bahreini versenytől kezdve a rivális csapatok már feljegyezték, hogy mennyire erősek az egyenesben a Ferrari autói.

Mindössze két héttel Melbourne után, ahol a Ferrari nehezen kezdte az idényt, és a kanyarokban és az egyenesekben is időt vesztettek, majd hirtelen Bahreinre nagyot léptek előre, a teljesítménynövekedés pedig az egyenesbeli sebességüknek volt köszönhető.

Ahogy a szezon haladt, a riválisok közelről nézték a Ferrari adatait, és végül Monzában vált egyértelművé a GPS-adatok vizsgálata során, hogy az egyenesbeli előnyük nem az aerodinamikai hatékonyságnak köszönhető, mivel az olasz helyszínen minden autót az egyenesekre hegyeznek ki. A Ferrari egy másodpercet nyert körönként az egyenesekben.

Ezt az előnyt pedig a riválisok nem tudták megérteni vagy megmagyarázni. A versenyen aztán Lewis Hamilton a szélárnyék és a DRS segítségével sem tudta megelőzni a későbbi futamgyőztes Charles Leclerc-t.

Race winner Charles Leclerc, Ferrari poses for a photograph with his Ferrari team

Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images