Elemzés: A Mercedes F1-es jövője egy nagyon komplex kérdés

Mennyi ideig maradhat még a Mercedes a Forma-1-ben? Ez a kérdés sok ideje foglalkoztatja az F1 világát. És ez a kérdés előbb-utóbb minden Forma-1-es csapatnál felmerül. Ugyanis ahogy Jan Lammers is elmondta a Motorsport.com-nak: „senkitől nem számíthatsz arra, hogy örökké a Forma-1-ben marad.”. És ez a megállapítás a Mercedesre is igaz.

És valami valóban történik az Ezüst Nyílnál. Azzal, hogy a Mercedes gyári csapattal rendelkezik a Formula E-ben és motorpartneri szerződést kötöttek a McLarennel, a német autógyártó jó indulási pozícióval rendelkezik. Tulajdonképpen imidzs-vesztés nélkül elhagyhatnák a száguldó cirkuszt.

Kérdés viszont az, hogy rövid távon távoznak-e. A kérdés pedig meglehetősen sürgős, ugyanis a Forma-1 kereskedelmi szerződését, a Concorde-egyezményt még 2021 előtt alá kellene írniuk. Vagyis a Mercedes válaszút előtt áll: vagy aláírják a Concorde-egyezményt és hosszú távon elkötelezik magukat az F1 mellett, vagy távoznak a formulaautózás királykategóriájából a gyári csapatukkal.

Toto Wolff ezt mondta: „Ahogy a Ferrari sem, úgy mi sem mondhatjuk azt, hogy örökké a Forma-1-ben maradunk. Azt is mondhatnánk, hogy sikeres időszakunk volt, már nincs mit bizonyítanunk, ezért csináljunk inkább valami mást! Mindkét stratégiának lenne értelme.”

És a színfalak mögött éppen erről a témáról folyhat a beszélgetés, főleg az anyavállalatnál, a Daimlernél. A Motorsport.com információi szerint bár folynak tárgyalások, de egy „mindenről döntő meeting” nincs napirenden.

Ez azt jelenti, hogy az Aston Martinnal kapcsolatos pletykák, melyek szerint Lawrence Stroll és Toto Wolff viheti tovább a csapatot, egyelőre elhamarkodottak, főleg azok után, hogy hivatalossá vált az Aston Martin F1 Team megalakulása 2021-től.

A Mercedes tárgyalási folyamata tehát nem olyan egyszerű, mint ahogy az a sajtóban megjelent, de folyamatosak a tárgyalások. A folyamat rendkívül komplex, és a Forma-1-es projekt sem kizárólag a sportra fókuszál: elsődlegesen pénzügyi okok miatt szerepel az F1-ben a Mercedes, ugyanis a sport hatással van a tág értelemben vett autóiparra.

A pénzügyek kapcsán a Daimler álláspontja meglehetősen egyszerű. Az anyavállalat nyilvánosan bejelentette azon szándékát, hogy szignifikáns költségcsökkentést akarnak eszközölni 2022 vége előtt. Ez a csökkentés körülbelül 1,4 milliárd euró lehet, és „a cég összes területén” lehet költségcsökkentésre számítani.

És ebbe a Forma-1 is beletartozik. Ez utalhat egyszerűen arra, hogy a Mercedes ki fog lépni a költségcsökkentés miatt, de a szituáció itt is árnyaltabb ennél. Ugyanis ez a fajta konklúzió kifelejti a képletből azt, hogy az F1-es szerepvállalást szinte teljes mértékben az Mercedes GP, vagyis a német autómárka F1-es csapata tartja fenn a szponzorpénzek, a motorszerződések és a pénzdíjak által.

Emellett a Forma-1-es projekt továbbra is a Mercedes és a Daimler elsődleges marketingeszköze. Ezt a szerepet pedig egyelőre nem tudja átvenni a Formula E-csapatuk. És emellé jön még az, hogy a Mercedes a jövőbe akar fektetni, és az autóipari fejlesztésekbe. Ez a trend pedig a fenntarthatóság felé halad, ami talán nincs összhangban az F1-es szerepvállalással – bár érezhető, hogy a Forma-1 is a fenntartható irányba halad/akar haladni.

A Mercedes pedig korábban a DTM-ből is kilépett, hiába voltak rendkívül sikeresek a túraautó-sorozatban is. Természetesen a kilépéshez hozzátartozhatott az is, hogy globálisan sokkal kisebb elérést tudnak szerezni a DTM-mel, mint az F1-el.

Az esetleges Forma-1-ből való távozásuk pedig azon állhat vagy bukhat, hogy bár a Forma-1 jelenleg nagyban hozzájárul a Mercedes jelenéhez, de kérdéses, mire számíthatnak a jövőre nézve. Ez egy nehéz kérdés, amelyre a következő hónapokban fogunk választ kapni.

Tulajdonképpen az új Concorde-szerződés alá nem írásával „csendesen” távozhat a Mercedes 2020 végén, de a helyzet ennél komplexebb, és egy dolog biztos: a történet folytatódik, itt még nem ér véget…

