„Elég veszélyes” körülmények várnak az F1-es versenyzőkre Zandvoortban

A helyi tartományra időjárási figyelmeztetést adtak ki, és a hatóságok szerint a repülő törmelék miatt fennáll a veszélye annak, hogy minden szabadtéri tevékenységet meghiúsítanak.

De még ha nem is lesz ilyen szélsőséges a helyzet, Norris aggodalmának adott hangot, hogy a heves széllökések miatt fennáll a veszélye annak, hogy a pilótákat váratlanul érik a széllökések a zandvoorti pályán, ahol nincs hibalehetőség.

A péntekre várható szél lehetséges hatásairól Norris így nyilatkozott: „Sokkal trükkösebb, mint azt az emberek gondolnák. Még ha 20-25km/órás szél is van, az már sok. Még ha nincs is szél, 10km/óránál is észrevehető a különbség.

„Amikor csak állandóan 25km/órás a szél, az is nehéz, de lesz 40, 50,60, 70,80km/óra… én még nem is tapasztaltam ilyet."

„Nyilvánvalóan elég veszélyes lehet, mert ha egy bizonyos sebességgel mész be egy kanyarba, például a 7-es kanyarba, 60, 70 80 km/órás széllel, az megváltoztatja az autó viselkedését. Pilótaként semmit sem tudsz tenni. A kavicságyban vagy a falban fogsz kikötni. Nem tudom, mire számítsak…”

A Ferrari versenyzője, Charles Leclerc szerint egyetlen versenyautó sem tud megfelelően megbirkózni a pénteken várható körülményekkel, mivel kétli, hogy sokan pályára mennének, ha az időjárás olyan rossz lesz, mint amitől tartanak.

„Nem hiszem, hogy vannak olyan autók, amelyeket a holnapra előre jelzett szélre terveztek. Szerintem akár 80km/órás is lehet a szél. Nem vagyok benne biztos, hogy sok autó lesz a pályán, ha így lesz. Azonban úgy gondolom, hogy szombatra és vasárnapra lecsillapodik az idő, de még mindig rendkívül erős marad a szél.”

Alex Albon úgy véli, a trükkös helyzetet az is súlyosbítja, hogy az F1-es pilóták a nyári szünet után visszatérnek a versenyzéshez.

„Érdekes kihívás lesz, mert majdnem három hét szünetünk volt. Sokan voltak hajókon, meg miegymás, most pedig egy szűk, kanyargós pálya vár ránk, nagy leszorítóerővel, megfelelő széllel, homokos pályán kívül. Ez egy jó módja annak, hogy visszarázódjunk a szünetből.”

Oscar Piastri, a McLaren versenyzője elmondta, hogy az F1-es autók leszorítóerejének kialakítási módja azt jelenti, hogy a kanyarodási potenciáljuk nagyon érzékeny a szél változására.

„A leszorítóerő mennyisége, amit a szél irányától függően nyersz, vagy ami még fontosabb, veszítesz, hatalmas. Néhány kanyarban valószínűleg olyan lesz holnap, mintha egy F2-es autót vezetnénk.”

„Ez egy hatalmas változás, és számunkra is nagyon nehéz, mert természetesen nem érezzük olyan jól a szelet. Elég jól érezzük, amikor oldalszél van, de amikor ellenszél vagy hátszél, nem mindig olyan könnyű megmondani.”

„És ha rossz pillanatban kapunk egy széllökést, az bizonyos szempontból teljesen kiveszi az irányítást a kezünkből. Úgyhogy azt hiszem, elég érdekes nap lesz, és érdekes hétvége a széllel és az esővel.”

