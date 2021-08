Eldőlt, Norris indulhat-e a holnapi Belga Nagydíjon

A brit remekül ment a kvalifikáció első két szakaszában, és úgy tűnt, akár még egy pole-ra is lehet esélye, de utána a Q3 elején a jobban rákezdő esőben egyszerűen felúszott az autója a pálya egyik legveszélyesebb részén, és nagy autótörés lett a vége.

Norris nem sokkal később ki tudott szállni az autóból, de úgy tűnt, beverhette a könyökét, emiatt pedig később kórházba vitték őt, hogy megröntgenezzék. Ezek a felvételek pedig végül nem mutattak semmilyen sérülést, Norris csapatfőnöke, Andreas Seidl pedig megerősítette, hogy a brit versenyezni fog vasárnap.

Az autót ért sérüléseket látva valószínű, hogy monocoque-ot és motort is kell majd cserélni nála, ami azt jelentené, hogy a bokszból kellene indulnia a kilencedik rajtkocka helyett.

Még több F1 hír: Hamilton: Nehéz dolgunk lesz így…

„Elkészültek az orvosi vizsgálatok, bár Lando könyöke még fáj egy kicsit. Most úgy tűnik, minden oké, és holnap rajthoz állhat a versenyen” – mondta Seidl szombat este. „Továbbra is vizsgáljuk, hogy mekkora kár keletkezett az autóban, ahogy azt is, hogy ennek milyen következménye lesz a holnapi rajtpozíciónkra nézve.”

„Szerintem ez egy viszonylag nagy becsapódás volt, de ismerjük, hogy mennyire biztonságosak ezek a masinák, és a pálya is annak számít, szóval szerencsére valószínűleg csak néhány horzsolás lesz a vége. Holnap pedig már versenyezhet is.”

„A legfontosabb most az, hogy jól van, ezért arra koncentrálunk, hogy összerakjuk az autót a futamra. Tudjuk, hogy Lando csúcsformában van, ezért reménykedünk, hogy akár a pontzónáig is visszakapaszkodhat majd.”

Így értékelt Verstappen pole-ja után