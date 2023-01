Eldőlt, ki felel a Forma-1-es versenyirányításért 2023-ban

Massa: „Ez volt a legnagyszerűbb pillanat a pályafutásomban”

Felipe Massa 2017 végén fejezte be Forma–1-es pályafutását, amely tele volt nagyszerű pillanatokkal és néhány nagyon fájó eseménnyel. A brazil azonban így is boldogan tekint vissza a sorozatban töltött éveire, és megnevezte karrierje legjobb futamát is.