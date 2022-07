Eldőlt, hogy Csou rajthoz állhat-e az Osztrák Nagydíjon!

Csou a silverstone-i futamon a rajt után keveredett egy balesetbe, melynek következtében autója fejre állt és többszöri megforgás után a gumifal mögött elhelyezkedő kerítésnek csapódott. A baleset óriási rémületet okozott, hiszen hosszú percekig nem tudhattunk semmit a pilóta állapotáról.

Az Alfa Romeo a baleset után úgy nézett ki, mintha legyalulták volna a felső bukócsövet és a motorborítás tetejét, de szerencsére a Halo tette a dolgát és megmentett egy újabb életet. Csou baleseténél nagy ijedtség volt, de szerencsére nem történt tragédia, sőt elég hamar ki is engedték a korházból.

A fiatal pilóta a futam végén már nyilatkozni is tudott, ugyanakkor nem volt biztos, hogy rajthoz tud állni a következő fordulóban, hiszen még több vizsgálat is várt rá. A hírek azonban pozitívak, hiszen maga Csou jelentette be, hogy ott lesz a hétvégén, hiszen minden orvosi vizsgálatot sikeresen teljesített.

„Befejeztem az utolsó orvosi ellenőrzést, minden rendben! Köszönöm mindenkinek, aki támogatott engem ez idő alatt, ez a világot jelenti számomra” – írta a Twitteren az Alfa Romeo kínai pilótája.

