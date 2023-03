Eldőlt az AlphaTauri csapatának sorsa

Az AlphaTauri 2022-es szezonja messze az elvárások alatt sikerült, csupán kilencedikek lettek a konstruktőrök között és Dietrich Mateschitz halálával többször is beindultak a találgatások arról, hogy mi lesz a jövője a gárdának.

Ezek a viszonylagos hullámzás után a bahreini tesztek alatt komolyabb lendületet kaptak, miután az Auto, Motor und Sport arról számolt be, a Red Bull sportrészlegét vezető Oliver Mintzlaffnak új tervei vannak a csapat számára.

Ez alapján az AlphaTaurit a Red Bullal való könnyebb átjárás érdekében Angliába, az Oxford megyei Bicesterbe szeretnék költöztetni, ahol az aerodinamikai részlegük is található, bár ennek kivitelezéséhez mindenképpen a komplexum bővítésére lenne szükség.

Ha ez nem sikerülne, akkor a német lap információi szerint a Red Bull megválna a csapattól és azt is elárulták, hogy három érdeklődő is lenne, akik már az FIA-nak is jelezték Forma-1-hez csatlakozási szándékukat, a legesélyesebb nyilván az ezt a projektet már hónapok óta a köztudatban hangosan pörgető Andretti Global lenne a vásárlásra.

Erre reagált szerdán rövid közleményben az AlphaTauri csapatfőnöke, Franz Tost: „Nagyon jó megbeszéléseket folytattam Oliver Mintzlaffal, aki megerősítette számomra, hogy a részvényesek nem kívánják eladni a Scuderia AlphaTaurit és a Red Bull a jövőben is támogatni fogja a csapatot. A pletykák alaptalanok és a csapat továbbra is a szezonkezdetre fókuszál, hogy kijavíthassuk a tavalyi szereplést."

Az ügyben megszólalt korábban Helmut Marko is, aki a konkrét eladásról nem mondott semmit, azt azonban megjegyezte, hogy az AlphaTauri tavalyi szereplése nem segíti őket.