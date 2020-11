Eldőlt a pole sorsa, döntöttek a bírák Stroll leggyorsabb köréről!

Ahogy arról már beszámoltunk, roppant kaotikus, közel egy órát álló időmérő edzést követően hatalmas meglepetésre a Racing Point pilótája, Lance Stroll szerezte meg a Török Nagydíj első rajtkockáját.

Bár az edzésen végig Max Verstappen volt toronymagasan a leggyorsabb, az utolsó etapjára köztes esőgumikat kapott, ami végül nem működött olyan jól, mint az extrém, míg a két Racing Point remekül tudta őket működtetni.

Ennek megfelelően Stroll egy remek körrel meg tudta verni Max Verstappent, ám utólag beidézték a versenybírák, amiért ezt a jört sárga zászló alatt teljesítette - pont csapattársa, Sergio Perez volt az, aki megpördült előtte.

A versenybírák megvizsgálták a telemetriaadatait Stroll körének, és úgy döntöttek, hogy a szimpla sárga zászló alatt futott körét nem veszik el, azaz a Racing Point pilótája indulhat az élről holnap.

A versenybírák megjegyezték, hogy a pilóta, akit a csapat a rádión értesített a sárga zászlóról előtte, a telemetriaadatok alapján a hetes kanyarban a figyelmeztetést észlelve elvette a gázról a lábát és így ment végig a kanyaron, majd azt elhagyva, már biztonságos ponton gyorsított újra.

A versenybírák arra is kitértek, hogy Stroll valóban javított szektoridején a sárga zászló ellenére és a köre is a legjobb lett, amit a Q3-ban futottak, ez azonban a pálya állapotának a javulása miatt történt, és körülötte mások is folyamatosan javítottak ugyanebben az időszakban.

Ezzel Stroll megtarthatja élete első pole pozícióját, mellőle Max Verstappen indulhat, mögöttük pedig a két csapattárs, Sergio Perez és Alex Albon kezdheti a holnapi Török Nagydíjat - egyébként vasárnapra is esőt mondanak jelenleg az időjósok.

