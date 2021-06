Eladóvá vált Michael Schumacher első F1-es versenygépe (galéria)

A híres kék és zöld festés már önmagában is nagyszerű látványt nyújtott, de emellett arról is híressé vált, hogy ebben az autóban mutatkozott be az F1 történetének egyik legnagyobb és legsikeresebb pilótája.

Schumacher lehetőséget kapott a Jordantől a ’91-es Belga Nagydíjon, miután a csapat eredeti pilótáját, Bertrand Gachot-t börtönbe csukták. Mint az később kiderült, a német hazudott Eddie Jordannek, amikor azt mondta, hogy korábban már vezetett Spa-Francorchamps-ban, de ez később már nem számított, hiszen Schumacher remekül szerepelt az időmérőn.

Még több F1 hír: Új vezérigazgató a Ferrari élén

A hetedik helyre kvalifikálta magát, ezzel beállítva az istálló legjobb eredményét abban az évben, és ugyan a futamon már az első körben kiesett kuplungprobléma miatt, egy zseniális karrier kezdete volt ez.

Most azonban mindenkinek megvan az esélye arra, hogy megvegye Schumacher legelső autóját, természetesen csak akkor, ha mélyen a zsebébe is tud nyúlni. A történelmi autókkal foglalkozó Speedmaster Cars ugyanis 1,25 millió fontot, vagyis átszámítva nagyjából 500 millió forintot kér a Jordan 191-ért.

1991 Ford Jordan 191 1 / 8 Fotót készítette: Speedmaster Cars 1991 Ford Jordan 191 2 / 8 Fotót készítette: Speedmaster Cars 1991 Ford Jordan 191 3 / 8 Fotót készítette: Speedmaster Cars 1991 Ford Jordan 191 4 / 8 Fotót készítette: Speedmaster Cars 1991 Ford Jordan 191 5 / 8 Fotót készítette: Speedmaster Cars 1991 Ford Jordan 191 6 / 8 Fotót készítette: Speedmaster Cars 1991 Ford Jordan 191 7 / 8 Fotót készítette: Speedmaster Cars 1991 Ford Jordan 191 8 / 8 Fotót készítette: Speedmaster Cars

A kereskedő szerint a kocsi jó állapotban van, és működőképes a Ford HB motornak köszönhetően. Az autóhoz jár még indító felszerelés, továbbá az eredetiséget igazoló dokumentum, egy Schumacher által aláírt modellautó, valamint a vitrinbe helyezett eredeti kormány is.

Az F1 továbbra sem mondana le a 23 versenyes évadról