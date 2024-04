Eladhatják a szenvedő F1-es csapatot, de van, ami megnehezíti a dolgot – olasz sajtó

Az Alpine a Japán Nagydíj után továbbra is pont nélkül áll, rajtuk kívül csak a Sauber és a Williams „büszkélkedhet” ezzel a statisztikával. További gondok okozója, hogy ezen istállók közül is az Alpine tűnik most a leggyengébbnek, ráadásul egy gyári csapatról beszélünk.

A francia istálló 2022-ben a negyedik helyen végzett a konstruktőri bajnokságban és azt a célt tűzték ki, hogy közelebb kerüljenek a Red Bull, Ferrari, Mercedes hármashoz, bő egy évvel később viszont már nagyon más a helyzet.

A vezérigazgató Laurent Rossi, a csapatfőnök Otmar Szafnauer, a sportigazgató Alan Permane és a technikai igazgató Pat Fry is távozott, e váltások viszont nem megoldást jelentettek, hanem megállíthatatlannak tűnő lejtmenetet okoztak.

A kialakult helyzetre akár a csapat eladása is megoldás lehet, hogy védje magát az Alpine F1-es csapatot tulajdonló Renault-csoport, és ha a Renault az eladás mellett dönt, több potenciális vevőnek is felcsillanhat a szeme a Motorsport.com olasz kiadása szerint.

Az olasz lap úgy tudja, a csapat eladása azért lehet problémásabb, mert az enstone-i központ mellett a viry-i motorrészlegtől is megválnának, ráadásul a paddockban gyűjtött információ alapján az eladás feltétele lehet, hogy bizonyos szezonon keresztül (a pletykák szerint 2029 végéig) a Renault motorjait kellene használnia és üzemeltetnie a csapatot megvásárlónak.

Ez a megkötés viszont csökkentheti a potenciális vevők számát, mert egyes projektek a saját erőforrásaikat vagy más gyártók motorjait szeretnék használni. A francia L’Equipe szerint viszont az eladásról szóló pletykák hamisak, erről itt olvashattok bővebben.

