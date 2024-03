Ekkorra költözik be az RB a Red Bull szomszédságába

A csapat főhadiszállása továbbra is Faenzában, Olaszországban lesz, de az angliai Bicesterben található aprócska aerodinamikai központjukat teljesen kiürítik majd. A költözés célja, hogy az istálló szeretne több brit szakembert magához csábítani, Mekies pedig elmondta, hogy az év végére már minden működőképes lesz.

A Motorsport.com olasz kiadásának exkluzív interjút adó Mekies a következőket mondta a témában: „Először is azzal kezdeném, hogy egyetlen mérnököt sem kértünk meg arra, hogy Angliába költözzön. Faenza az istálló történelmi otthona, és egyben viszonylag modern létesítmény is, ahol nem is olyan régen történtek beruházások.”

„Remek gyártási eszközeink vannak itt és a tervezési részleg nagy része is itt található. Bicesterben eközben ott van az aerodinamikai részleg, a koncepcióért felelős részleg és a tervezési részleg egy része. Ezek mindegyike közel van a szélcsatornához. 15 évvel ezelőtt azonban a csapat kisebb volt, mint most, így Bicester még teljesen logikus volt.”

„Mára azonban az aerodinamikai részleg mérete megháromszorozódott; már nem ezt a szélcsatornát használjuk, mert van egy másik, a helyszín pedig már nem alkalmas. Az év végén tehát kiköltözünk majd és a Milton Keynesben található új létesítménybe megyünk, a Red Bull campusa mellé” – magyarázta Mekies, hogy miért kell búcsút inteniük Bicesternek.

Ez az egész költözés, illetve a Red Bull és az RB szorosabb technikai együttműködése azonban több riválisnak sem tetszik, mert attól tartanak, hogy tiltott információáramlásra kerül sor a két alakulat között. Mekies azonban most igyekezett véget vetni ezeknek a szóbeszédeknek.

„A szabályok teljesen világosak. Egyértelműen meg van határozva, hogy nem küldheted át az alkalmazottakat az egyik csapatból a másikba annak érdekében, hogy kikerüld a szellemi tulajdonra vonatkozó előírásokat. Nem lehet tehát csak úgy áthelyezni valakit az A-csapatból a B-be.”

„A mi esetünkben elmondhatom, hogy az ilyen váltások ritkák voltak, és akárhányszor sor került rá, mindig megkérdeztük az FIA-t arról, hogy egy technikai szakember vagy egy mérnök csapatváltása nem sérti-e a lefektetett szabályokat. És mindig csak azután léptünk, hogy megkaptuk a beleegyezést az FIA-tól.”

Mekies idén állt munkába az RB-nél, a csapat ausztrál pilótája pedig elmondta, hogyan látja az új csapatfőnök személyét.