Ekkor tartják a következő nagy megbeszélést a 2026-os Forma-1-es szabályokról

A Forma-1 és az FIA hosszas várakozás után 2022 augusztusában tette közzé nagyvonalakban a 2026-os motorformula szabályait, köztük a hővisszanyerő rendszer megszüntetésével, a jóval erősebb hibrid rendszerrel és a fenntartható forrásból származó üzemanyagok bevezetésével.

A részleteket azonban még mindig nem tisztázták minden területen, így Pat Symonds elmondása szerint január 25-én Genfben egy nagy megbeszélést tartanak majd a csapatok részvételével, ahol már a karosszériával kapcsolatos témák is felmerülnek majd.

„A motorformula szabályait közzétettük, de azokat még nem véglegesítettük” – nyilatkozta Symonds az Autosport International motorsport vásáron Birminghamben.

Az erőforrásokra vonatkozó szabályok mellett előkerülnek majd a 2026-os technikai szabályváltozás első koncepciói is. Bár alig szokta még meg a szemünk a 2022-es autókat, az új motorok mellé szintén új karosszéria párosul majd, köztük akár aktív felfüggesztéssel és/vagy aktív aerodinamikával. Egy biztos, az F1 csökkenteni akarja az autók méretét, ezért a tengelytávot is megrövidítenék, és a jelenlegi 2 méterről 1,8-1,9 méterre keskenyítenék azokat.

„Már egy pár éve dolgozunk a karosszéria elrendezésén, és van egy pár alapszintű koncepciónk. Január 25-én Genfben egy nagy megbeszélést tartunk a csapatokkal, ez lesz az első olyan alkalom, ahol bemutatjuk nekik a 2026-os koncepcióinkat, és megkérjük őket arra, hogy a visszajelzéseikkel segítsék a munkánkat. Január végétől bevonjuk a csapatokat is ebbe a folyamatba.”

Symonds szerint nem kell messzire visszamenni az időben ahhoz, hogy megértsük, miért fontos, hogy 3 évvel a szabályrendszer tervezett bevezetése előtt is ezen dolgozzanak.

„Minél hamarabb kezdünk, annál jobb munkát végezhetünk, mert ez egy soha véget nem érő folyamat. Egy ponton véglegesíteni kell a szabályokat, mert időt kell adni a csapatoknak arra, hogy elkészíthessék a saját dizájnjaikat. A 2017-es szabályokat csak 2016 februárjában véglegesítettük, legalább egy évre pedig szükségük van.”

A veterán brit mérnök, aki elismerte azt is, hogy nyugdíjba vonulás helyett továbbra is az F1-es szabályok kialakítására fogja fordítani idejét, hozzátette, hogy nem engedhetik meg, hogy a 2022-es szezonban látottnál rosszabbul kövessék egymást az új autók.

„Miközben a 2026-os autókon dolgozunk, nem szabad elveszítenünk semmit abból, amit az előzés és a követés megkönnyítéséért tettünk az elmúlt években. A most szerzett tapasztalatinkat felhasználva kell fejlesztenünk az autókat, és még akkor is millió ötletünk lesz, amikor véglegesítenünk kell a 2026-os szabályokat. Az biztos, hogy a következő generációs autók még ennél is szorosabban versenyezhetnek majd egymással.”