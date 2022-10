Ekkor rakja fel a Mercedes az utolsó fejlesztési csomagot a 2022-es F1-es autójára

A Mercedes elfogadta, hogy a félretervezték a 2022-es Forma-1-es autójukat, és Mike Elliott technikai igazgató szerint sikerült pontosan meghatározniuk, hogy melyik hibára kell visszavezetniük a rossz 2022-es szezonjukat.

A 2022-es Amerikai Nagydíjra vitt fejlesztési csomaggal pedig az elsődleges céljuk nem is az lesz, hogy befogják a két élcsapatot, hanem hogy tapasztalatot szerezzenek a 2023-as fejlesztéseik tökéletesítéseikhez.

„Ez lesz az idei utolsó aero fejlesztésünk, és remélhetőleg kicsit gyorsabbá teszi majd az autónkat” – mondta Shovlin a Mercedes hivatalos YouTube csatornáján. „Ennél is fontosabb, hogy minden egyes új alkatrésszel már a jövő éve készülünk. Egy pár elemnek csökkentettük a súlyát is, így remélhetőleg közelebb kerültünk a súlyhatárhoz” – utalt Shovlin arra, hogy a szezon elején a Mercedes autója is kb. 10kg-os túlsúllyal küzdött.

Bár korábban a Mercedes pilótái úgy gondolták, hogy Austinban lesz a legjobb esélyük arra, hogy idén futamgyőzelmet szerezzenek, a pálya vonalvezetése és a bukkanós felülete miatt Shovlin egyelőre nem mer hasonló kijelentéseket tenni.

„A versenytempónk már egész erős, de nagyon nehéz megmondani, hogy mire lesz képes az autónk. Szingapúrban Lewis majdnem megszerezte a pole-pozíciót, majd Szuzukában mindkét versenyzőnk messze volt az első helytől. Ha sikerül javítanunk az autón, akkor talán felvehetjük a harcot a Ferrarival és a Red Bull-lal, de az időmérőn így is nehézségeink lehetnek.”

„Ez a pálya ráadásul tavaly is kifogott rajtunk. Nagyon huplis a felülete, a gumik túlmelegedtek, és a lágyakat nem tudtunk úgy munkára fogni, mint a Red Bullok. Részben ismét újraaszfaltozták a pályát, tehát remélhetőleg kevesebbet kell majd foglalkoznunk a pattogással, és mint mondtam, elsősorban tanulni megyünk.”

Shovlin azt is hozzátette, hogy hibáztak a Japán Nagydíj alatt azzal, hogy kitartottak a sok leszorítóerőt termelő hátsó szárnyuknál, de szerinte nem ezen múlott a jobb eredményük.

„Alapvetően az egyik dolog, amin javítanunk kell jövőre az, hogy az autónk alacsonyabb légellenállás mellett is kielégítő leszorítóerőt termeljen, így kisebb szárnyállások használatával is versenyképesek maradnánk a kanyarokban.”