Ekkor mutatják be a 2021-es Ferrarit, az SF21-et, amit be is indítottak

A Ferrari a jelenlegi szabályrendszer utolsó évében sem állt le a fejlesztésekkel, mivel elmondásuk szerint a Ferrari nem engedheti meg magának, hogy kétszer egymás után ilyen rosszul szerepeljen a Forma-1-ben.

A maranellói alakulat ma hivatalosan is bejelentette, hogy két bemutatót is tartanak majd a 2021-es szezon előtt, mégpedig február 26-án és március 10-én. A Ferrari a nem egyértelmű sajtóközleménye után a Motorsport.com-nak tisztázta, hogy februrán 26-án csak a "csapatbemutatót" tartják meg, és március 10-én mutatják meg az autót.

A Ferrari új motorjának beindítása előtt Mattia Binotto szólt pár szót a csapathoz:

"A 2021-es szezonunk itt kezdődik. Rengeteg kihívásra számíthatunk, de eltökéltek vagyunk, hogy jobb munkát végezzünk" - írja a Ferrari hivatalos közleménye.

"Az autót minden egyes területen jobbá tettük, ahol azt a szabályok engedik, de továbbra is a munkára kell koncentrálnunk, mert tisztában vagyunk azzal, hogy hol vagyunk, és hogy hol akarunk lenni."

A videóból azt is világosan ki lehet venni, hogy a Ferrari jelentősen átszabta a felső légbeömlőt, és az eddigi háromszög forma helyett most már ők is oválisabb formát választottak, ilyet használtak az utolsó igazán sikeresnek tekinthető évükben, 2018-ban is.

Az eddig ismert bemutatók időpontjai:

McLaren: február 15.

február 15. AlphaTauri: február 19.

február 19. Alfa Romeo: február 22.

február 22. Mercedes: március 2.

március 2. Williams: március 5.

március 5. Ferrari: március 10.

