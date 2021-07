Ekkor mutatja be hivatalosan is a Forma-1 az első 2022-es autót

A Forma-1 a 2019-es Egyesült Államok Nagydíjon mutatta be hivatalosan is az akkor még 2021-re tervezett szabályrendszert, amelynek a legnagyobb elmeként visszatér a 80-as években rövid ideig hódító ground effect.

A jövőre érkező forradalmian új autók megtervezésekor az egyik legfontosabb célja az volt az FIA-nak és az F1-nek, hogy könnyebbé váljanak a kerék a kerék elleni a csaták a száguldó cirkuszban azzal, hogy az új autók más sokkal könnyebben követhetik majd egymást, kevesebb teljesítményt veszítve, mint a jelenlegi, kifejezetten dirty air érzékeny autók.

Ahogyan korábban mi is beszámoltunk, az egyik olasz portál már korábban lehozott egy pár képet egy, a 2022-es szabályok szerinti autóról, amelyet az értesüléseik szerint Silverstone-ban mutattak volna be hivatalosan is.

A Motorsport.com kérdésére az FIA-tól Nikolas Tombazis elismerte, hogy valóban megépítettek egy 1:1 méretarányú autót, amellyel szélcsatornás teszteket végezték, de állítása szerint nem a képeken látott bordó autót fogják hivatalosan is bemutatni.

Az F1 pedig a mai napon be is jelentette, hogy július 15-en csütörtökön magyar idő szerint 15.30-kor mutatják be hivatalosan is az első olyan autót, amelyet tesztjelleggel a 2022-es szabályok szerint építettek meg.

Az élő közvetítést a Forma-1 hivatalos Facebook és YouTube csatornáján követhetik majd, de természetesen mi is jövünk majd egy galériával a hivatalos képekkel.