Hivatalos: Az Aston Martin is felfedte autójának bemutatódátumát

A híres Aston Martin márka 1960 után vállal ismét szerepet az autóversenyzés királykategóriájában, a csapat pedig ezért meg is szeretné adni a módját ennek az alkalomnak.

Nemrég pedig hivatalosan is felfedték, hogy március 3-án mutatják majd be az ide autójukat egy online esemény során. Ezt a csapat saját weboldalán is követni lehet majd, aki pedig regisztrál oda, az a bemutató közben akár kérdéseket is feltehet majd Lance Strollnak és Sebastian Vettelnek.

Az Aston Martin a 2021-es szezont új pilótafelállással kezdi meg, miután az egyszeres futamgyőztes Sergio Perez helyére a négyszeres világbajnok Vettelt igazolták le a Ferraritól, akitől azt remélik, hogy egy újabb szintre emelheti a silverstone-i alakulatot.

A Racing Point tavaly a konstruktőri bajnokság 4. helyén végzett, miután egy igen ellentmondásos autóval vágtak neki a szezonnak: az RP20 a 2019-es Mercedes direkt másolata volt, és a Mercedes hátsó fékhűtőit jogosulatlanul használták, amiért 15 pontot levontak a csapattól.

A 2021-es Aston Martin megjelenését nagyban meghatározza majd, hogy a brit márka visszatér a hagyományos „British Racing Green” színhez, illetve négy szezont követően szakítottak a rózsaszín megjelenésért felelős főszponzorukkal, a BWT-vel, akik helyett az amerikai Cognizant IT céggel kötöttek szerződést.

A motort, a sebességváltót, és bizonyos felfüggesztés-elemeket a technikai partnerségük értelmében továbbra is a Mercedestől fogják vásárolni. A céljuk egyértelműen a konstruktőri bajnokság harmadik helyének megszerzése lesz.

Az eddig ismert bemutatók időpontjai:

Dátum Csapat Motor Kódjel február 15. McLaren MCL35M - képek február 19. AlphaTauri AT02 február 22. Alfa Romeo C41 március 2. Mercedes W12 március 2. Alpine A521 március 3. Aston Martin ? március 5. Williams FW43B március 10.

Ferrari SF21 ? Red bull RB16B ? Haas

