Ekkor kerülhet át az Audihoz a Sauber tulajdonrészének 75 százaléka - sajtóhír

A Volkswagen 2026-tól szállna be a Forma-1-be, amennyiben az új motorszabályok megfelelnek a német márka elvárásainak. A Porschét egy jó ideje a Red Bull Racinggel hozták kapcsolatba, de az Audi is be akar szállni az F1-be. Az Audi azonban saját csapatot szeretne indítani.

Joe Saward a legutóbbi blogbejegyzésében már konkrétumokról beszélt, ugyanis az Audi egy sokkal komolyabb tervvel állt elő, mint a Porsche a Red Bull kapcsán. A paddockban olyan pletykák keringenek, hogy az Audi meg akarja vásárolni a Saubert.

Állítólag a teljes tulajdon 75 százalékára csapnának le, míg a másik 25 százalék Finn Rausing kezében maradna. A teljes értéket 600 millió dollárra becsülik, így az Audinak 450 millió dollárt kellene fizetnie a 75 százalékos részesedésért. Az átvételt három év alatt teljesítenék: 2023-ban, 2024-ben és 2025-ben minden évben 25 százalék kerülne az Audi tulajdonába.

Saward arról is beszámolt, hogy a csapat neve csak 2026-ban változna Audira, mert 2025-ig a Ferrari marad a csapat motorszállítója és a márka nem akar addig olasz motorral, német kasztnival és német futóművel szerepelni a királykategóriában.

Ezzel pedig az Alfa Romeo Forma-1-es kalandja is véget érni nagyobb eredmények nélkül, bár arról egyelőre nincs információ, hogy az átmeneti években visszaváltanak-e Sauberre, de ez eléggé gyanítható, ugyanis a FIAT sem valószínű, hogy támogatna egy német tulajdonba kerülő csapatot.

