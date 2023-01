Ekkor jön a Netflixen a Drive to Survive új évada

Az új évad előzetese szerint február 24-én, egy héttel az idénynyitó Bahreini Nagydíj előtt lesz a bemutató. A legújabb részekben a 2022-es szezon lesz a főszerepben, ahol Max Verstappen sorozatban második világbajnoki címét szerezte meg.

A trailerben a Forma-1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali látható, ahogy éppen a 2022-ben életbe lépő szabályzatról mondja a következőt: „A pilóták imádni fogják, mert harcosok, pont, mint a Colosseumban.”

Verstappen is feltűnik a kedvcsinálóban, és a sorozatban is ismét ott lesz, miután a negyedik évadot kihagyta, amiért szerinte a történetbe az írók „kamu rivalizálást” próbáltak csempészni. 2021-ben beszélt arról, hogy nem fog többet nyilatkozni a stábnak, mert aggasztotta, milyennek állítja be a sorozat.

Bár eleinte azt mondta, nem fogja meggondolni magát, miután „jól elbeszélgetett” a producerekkel annak érdekében, hogy nagyobb beleszólása legyen, milyennek ábrázolják, mégis beadta a derekát a kétszeres világbajnok.

James Gay-Rees, aki a díjnyertes, Senna című dokumentumfilmnek is producere volt, itt is ebben a szerepkörben folytatja a Box-to-Boksz Filmstől Paul Martin mellett. Az is eldőlt már, hogy 2024-ben érkezik a hatodik évad.

A Drive to Survive roppant népszerű és a sorozat ázsióját is rendesen emelte, különösen az Egyesült Államokban. Eddig a negyedik évad volt a legnézettebb, a Lewis Hamilton és Verstappen közötti szoros küzdelmet bemutató részek világszerte a Netflix legnépszerűbb epizódjai voltak.

Bár a pilóták és a csapatok nagyrészt örülnek amiatt, hogy a Drive to Survive új rajongókat hozott a Forma-1-nek, többen aggodalmukat fejezték ki amiatt, ahogy bemutatják őket benne. Domenicali erre reagálva kijelentette, tárgyalni fog a készítőkkel, hogy ne vigyék túlzásba a kreativitást, hogy a versenyzőket ne riasszák el a szerepléstől.