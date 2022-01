Ekkor érkezik a Mercedes idei autója!

A tavalyi konstruktőri bajnokok is online eseményt fognak majd tartani, amelyre egyébként Silverstone-ban kerül sor, később pedig rögtön pályára is viszik az autót, hogy teljesítsék az első bejáratást és rendszerellenőrzéseket.

Ha hihetünk a korábbi híreknek, akkor idéntől már eltűnik a fekete fényezés az autóról, és a csapat visszatér a 2020 előtti években már jól bevált ezüsthöz. A február 18-a egyébként viszonylag későnek számít, hiszen öt napra rá már megkezdődik az első teszt Barcelonában.

Ettől függetlenül a W13-at már karácsony előtt beindította a csapat, amelyről videót is közölt. A Mercedes most abban reménykedik, hogy az új autójuk is lesz olyan ütőképes, hogy a Forma–1 új korszakában is az élen tudjanak harcolni.

2014 óta ugyanis minden konstruktőri címet megnyertek, tavaly azonban alulmaradtak a Red Bull-lal szemben az egyéni pontversenyben. Azt viszont még mindig nem lehet 100 százalékra tudni, hogy milyen felállással vágnak neki az új idénynek.

A Williamstől érkező George Russell biztosan ott lesz majd a bemutatón, de Lewis Hamilton jövője még továbbra is kérdéses, és talán nagyban függ attól, hogy az FIA milyen eredményekkel zárja az Abu Dhabiban történtek átfogó vizsgálatát.

