„Egyszerűen nem tudta elfogadni, hogy Max szimplán gyorsabb” – Marko

Régen történt már, hogy Max Verstappen Pierre Gasly oldalán versenyzett a Forma-1-ben. Kettejük viszonya nem volt éppen rózsás, mivel a francia rendre nem tudta tartani a holland tempóját, amit nem viselt jól.

Ennek eredményeképp végül Gasly kénytelen volt idő előtt távozni a Red Bulltól, majd később a fiókcsapatnál újjáépítette a karrierjét, amit egy győzelemmel koronázott meg. A francia idén már az Alpine-nal áll rajthoz, ám Marko szerint régen a fő gondot az okozta, hogy Gasly nem vállalta a felelősséget a tempójáért.

„Amikor Budapesten lemaradt, más felfüggesztést akart” – jelentette ki a grandprix247.com-nak nyilatkozva Marko, aki szerint Gasly annak idején mindig az autóját okolta a hátrányért, amit Verstappentől szenvedett el.

„Ő nem egy mérnök. Egyszerűen kifogyott a kifogásokból, és egyszerűen nem tudta elfogadni, hogy Max szimplán gyorsabb” – vélekedett a főtanácsadó, aki nem bánja, hogy végül a francia menesztése mellett döntöttek.

Mint ismert, Verstappen azóta három világbajnoki címet nyert a Red Bull-lal, és minden bizonnyal idén további sikereket elkönyvelve be fogja gyűjteni a negyedik elsőségét is. Az azonban már finoman szólva is bizonytalan, hogy Sergio Perez marad-e a csapattársa jövője. Marko ugyanakkor a 2015-ben debütált Verstappenre végtelenül büszke.

„Aztán eljött a nap, amikor Maxot pénteki vezetésre küldtük Suzukába, az egyik leggyorsabb és legnehezebb pályára az egész F1-es naptárban” – elevenítette fel a régi emlékeket Marko. „Néhány kritikusunk azt gondolta, hogy rosszul döntöttünk.

„Aztán Max beült az autóba, és alig négy kör után vagy négy körrel máris defektet kapott az R130-ason Suzukában. Nagyon versenyképes időt ment, és nem csinált semmi rosszat. Aztán onnantól kezdve a kritikák nem szűntek meg, de sokkal kevesebb volt.”

Eközben a korábbi Forma-1-es pilóta szerint Max Verstappennek komolyan fontolóra kellene vennie a váltást a Mercedesre mára 2025-ös szezontól kezdve.