Egyszerűen hihetetlen, hogy mennyire szerencsétlen Bottas

Valtteri Bottas egy biztos második helyet bukott el egy defekt miatt. Lewis Hamilton is bal első defektet kapott, de sokkal szerencsésebb körülmények között, és végül meg tudta nyerni a Brit Nagydíjat.

Bottas ezzel szemben még csak pontot sem gyűjtött, és nagyon fontos világbajnoki egységeket bukott Hamiltonnal szemben. A finn rettentően csalódott, mert tudja, hogy ez a végelszámolásnál akár döntő jelentőséggel is bírhat.

Bottastól először azt kérdezték meg, hogy mikor vette észre, hogy defektje van.

„Természetesen nagy csalódást jelent a dolog, nagyon peches voltam. Olyan szempontból is, hogy a pálya olyan pontján kaptam defektet, hogy még körbe kellett mennem a pályán, ami egyáltalán nem ideális. De tudtuk, hogy hosszú lesz ez az etap a kemény gumikkal.”

„Nyilvánvalóan próbáltam nyomást helyezni Lewisra, de a verseny vége felé egyre több vibrációt éreztem. Ezt jelentettem a csapatnak, aztán az volt a fejemben, hogy ki tudja, mi lesz? Arra gondoltam, hogy lehet problémánk, ezért elkezdtem menedzselni a helyzetet.”

„De mégis ez történt, nagyon váratlanul jött a dolog, és nem tudtam előrelátni, hogy ez lesz. Nem igazán tudok erről többet mondani.”

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance coming in for a pitsop after getting a puncture

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images